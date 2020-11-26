Ливерпуль уступил Аталанте и взвинтил интригу в группе D

Football.ua вместе с партнером проекта Carlsberg подводит итоги матча 4-го тура Лиги чемпионов, в котором коллектив Юргена Клоппа мог решить вопрос выхода в плей-офф, но был обезоружен соперниками (0:2).

Еврокубковая кампания действующего чемпиона Англии, в отличии его состояния в Премьер-лиге своей страны, проходит беззаботно. В группе D Лиги чемпионов УЕФА, где каждая из команд любит играть в атакующий футбол и забивать голы, Ливерпуль не пропустил ни единого мяча в сыгранных трех поединках. И это несмотря на периодически возникающие проблемы с обороной у Юргена Клоппа, которые особенно обострились перед ответной игрой с Аталантой на Энфилде.

5:0 в выездном поединке — "красные" катком прошлись по бергамаскам в начале ноября 2020 года, что позволило им с отрывом в пять очков от ближайшего преследователя восседать на лидирующей позиции в турнирной таблице.

И тут уже можно было включать прагматичную арифметику — после завершения отчетного поединка у Ливерпуля и его соперников по квартету оставалось бы всего две игры до конца группового этапа. У команды Клоппа уже было девять набранных очков, у ближайших конкурентов: Аякса и Аталанты, по четыре, следовательно — победа над "Богиней" выводила бы команду Клоппа напрямую в плей-офф. Нужна ли дополнительная мотивация в таком случае?

"Красные" с большими трудностями входили в отчетный поединок. Соперники установили высокий блок, что заставляло ошибаться в простых ситуациях даже таких опытных футболистов, как Мохаммед Салах. Аталанта насобирала приличное число голевых возможностей, но Алиссон по-настоящему вступал в игру лишь один раз — когда на 9-й минуте сумел среагировать на неожиданный выстрел от Госенса с левой границы штрафной.

Ливерпуль просто выжидал, пока соперники выдохнутся от подобного темпа, что произошло лишь к перерыву. Команде Клоппа удалось завладеть инициативой на непродолжительный период времени, но удар Салаха над перекладиной с правого фланга штрафной было сложно назвать упущенной реальной возможностью открыть счет. Игра на Энфилде привлекала своим высоким темпом, однако присоединилась к глобальной тенденции малорезультативных встреч, которые начались во второй временной слот.

Второй тайм начал по такому же самому сценарию, что и первая половина, вот только бергамаски сумели довести начатое до конца. На исходе полного часа игрового времени в игру вновь активно включился Алехандро Гомес, обеспечив своей команде 1,5 результативных действиях за короткий промежуток времени. На 60-й минуте "Папу" подал с левого фланга в зону между центральными защитниками на набегавшего Иличича, а на 64-й — вновь навесил из той же точки у угла чужой штрафной, но уже Хатебур исполнял заключительную скидку головой на вовремя подключившегося к атаке Госенса.

Ливерпуль был крайне тяжелым в атакующем звене. Не помогли даже четыре замены от Клоппа сразу после первого пропущенного гола. Лишь под конец компенсированного времени хозяевам удалось организовать обострение, однако Мане так и не смог переиграть Голлини ударом головой в последней атаке своей команды. Все расчеты можно смахнуть со стола — "красные" постарались на славу с возвращение интриги в группу, вот только теперь сами могут оказаться в Лиге Европы.

В следующем туре английский Ливерпуль сыграет домашний поединок против амстердамского Аякса, а Аталанта на своем поле будет принимать датский Мидтьюлланд.





Ливерпуль — Аталанта 0:2

Голы: Иличич, 60, Госенс, 64



Ливерпуль: Алиссон — Н. Уильямс, Р. Уильямс, Матип (Минамино, 84), Цимикас (Робертсон, 61) — Джонс, Вейналдум (Фабиньо, 61), Милнер — Салах (Фирмино, 61), Ориги (Жота, 61), Мане.



Аталанта: Голлини — Толой, Ромеро, Джимсити — Хатебур, де Роон, Пессина (Миранчук, 85), Фройлер, Госенс (Мохика, 74) — Иличич (Сапата, 70), Гомес.



Предупреждения: Цимикас — де Роон