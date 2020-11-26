Аталанта — первая команда, обыгравшая Ливерпуль на Энфилде с сентября 2018 года

Команда Малиновского добыла историческую победу.

В рамках группового этапа Лиги чемпионов Аталанта сумела на Энфилде обыграть Ливерпуль (0:2).

Все голы были забиты во втором тайме. Сначала на 60-й минуте отметился Иличич, а через четыре минуты голом на свой счет записал Госенс.

Этот матч стал знаковым для бергамасков. Команда Гасперини стала первой, кто сумел одолеть Ливерпуль на Энфилде с сентября 2018 года.

В последний раз подопечные Юргена Клоппа уступали на домашнем стадионе 26 сентября 2018 в игре против Челси (1:2) в Кубке лиги.

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