Ренн
1
Челси
2
24 ноября
19:55
Краснодар
1
Севилья
2
24 ноября
19:55
Лацио
3
Зенит
1
24 ноября
22:00
Боруссия Д
3
Брюгге
0
24 ноября
22:00
Ювентус
2
Ференцварош
1
24 ноября
22:00
Динамо Киев
0
Барселона
4
24 ноября
22:00
ПСЖ
1
РБ Лейпциг
0
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
4
Истанбул Башакшехир
1
24 ноября
22:00
Боруссия М
4
Шахтер
0
25 ноября
19:55
Олимпиакос
0
Манчестер Сити
1
25 ноября
19:55
Бавария
3
РБ Зальцбург
1
25 ноября
22:00
Атлетико
0
Локомотив Москва
0
25 ноября
22:00
Интер
0
Реал Мадрид
2
25 ноября
22:00
Марсель
0
Порту
2
25 ноября
22:00
Ливерпуль
0
Аталанта
2
25 ноября
22:00
Аякс
3
Мидтьюлланд
1
25 ноября
22:00
Локомотив Москва
-
РБ Зальцбург
-
01 декабря
19:55
Шахтер
-
Реал Мадрид
-
01 декабря
19:55
Атлетико
-
Бавария
-
01 декабря
22:00
Боруссия М
-
Интер
-
01 декабря
22:00
Порту
-
Манчестер Сити
-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
Краснодар
-
Ренн
-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
-
ПСЖ
-
02 декабря
22:00

Гасперини о матче с Ливерпулем: Мы играли намного лучше, чем в первой игре

26 ноября 2020

Джан Пьеро Гасперини, Getty images

Главный тренер Аталанты поделился своими мыслями после победного матча Лиги Чемпионов против Ливерпуля.

Менеджер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда на выезде обыграла Ливерпуль (2:0).

"Конечно, это очень приятно выиграть здесь у такого высококлассного соперника. Эта победа может стать фундаментальной, ключевой для нас в этом розыгрыше ЛЧ. Мы показали хороший футбол и прекрасно смогли реализовать наш план на игру. Ливерпуль выпустил своих звезд, когда начал проигрывать, но нам удалось сразу же забить второй гол. Это замечательный поворот, учитывая наше поражение 0:5 в прошлой игре с Ливерпулем. Мы играли намного лучше, чем в Бергамо, лучше двигали мяч и не повторили своих ошибок.

Энфилд – исторический стадион. Ливерпуль не проигрывал здесь 64 игры подряд, поэтому эта победа, возможно, была одной из самых престижных для нас. Она должна стать для нас толчком и прибавить уверенности, потому что мы сыграли действительно качественно.

Аталанте нужно играть без лишнего давления. Мы должны заново открыть для себя радость просто от участия в Лиге Чемпионов. Единственное, о чем я жалею, это то, что мы не можем разделить этот успех с нашими болельщиками", — приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, что Аталанта обыграла на выезде обыграть Ливерпуль (2:0) благодаря голам Йосипа Иличича и Робина Госенса.

Таким образом команда набрала 7 очков в четырех стартовых играх Лиги Чемпионов и занимает в своей группе третье место, уступая Аяксу по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Аталанта стала первой командой, которая смогла обыграть Ливерпуль на Энфилде с сентября 2018 года.

Команды
 
 Rambler's Top100