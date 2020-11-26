Гасперини о матче с Ливерпулем: Мы играли намного лучше, чем в первой игре

Главный тренер Аталанты поделился своими мыслями после победного матча Лиги Чемпионов против Ливерпуля.

Менеджер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором его команда на выезде обыграла Ливерпуль (2:0).

"Конечно, это очень приятно выиграть здесь у такого высококлассного соперника. Эта победа может стать фундаментальной, ключевой для нас в этом розыгрыше ЛЧ. Мы показали хороший футбол и прекрасно смогли реализовать наш план на игру. Ливерпуль выпустил своих звезд, когда начал проигрывать, но нам удалось сразу же забить второй гол. Это замечательный поворот, учитывая наше поражение 0:5 в прошлой игре с Ливерпулем. Мы играли намного лучше, чем в Бергамо, лучше двигали мяч и не повторили своих ошибок.

Энфилд – исторический стадион. Ливерпуль не проигрывал здесь 64 игры подряд, поэтому эта победа, возможно, была одной из самых престижных для нас. Она должна стать для нас толчком и прибавить уверенности, потому что мы сыграли действительно качественно.

Аталанте нужно играть без лишнего давления. Мы должны заново открыть для себя радость просто от участия в Лиге Чемпионов. Единственное, о чем я жалею, это то, что мы не можем разделить этот успех с нашими болельщиками", — приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, что Аталанта обыграла на выезде обыграть Ливерпуль (2:0) благодаря голам Йосипа Иличича и Робина Госенса.

Таким образом команда набрала 7 очков в четырех стартовых играх Лиги Чемпионов и занимает в своей группе третье место, уступая Аяксу по дополнительным показателям.

Ранее сообщалось, что Аталанта стала первой командой, которая смогла обыграть Ливерпуль на Энфилде с сентября 2018 года.