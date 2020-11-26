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-
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-
01 декабря
22:00
Марсель
-
Олимпиакос
-
01 декабря
22:00
Аталанта
-
Мидтьюлланд
-
01 декабря
22:00
Ливерпуль
-
Аякс
-
01 декабря
22:00
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-
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-
02 декабря
19:55
Истанбул Башакшехир
-
РБ Лейпциг
-
02 декабря
19:55
Севилья
-
Челси
-
02 декабря
22:00
Боруссия Д
-
Лацио
-
02 декабря
22:00
Брюгге
-
Зенит
-
02 декабря
22:00
Ювентус
-
Динамо Киев
-
02 декабря
22:00
Ференцварош
-
Барселона
-
02 декабря
22:00
Манчестер Юнайтед
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Матвиенко: Назвать причину поражения? Есть эксперты, пусть говорят

26 ноября 2020

НИКОЛАЙ МАТВИЕНКО, ШАХТЕР

Футболист оценил игру "горняков" против Боруссии М.

Защитник донецкого Шахтера Николай Матвиенко прокомментировал поражение в матче группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии М (4:0).

"Очень плохо сыграли. Нет смысла сегодня что-то говорить. Нужно остыть, пересмотреть матч и решить, что было не так. Назвать причину поражения? Это сложно сделать, потому что я был на поле, не видел картину в целом. Надо пересмотреть матч и определить. Есть эксперты, пусть говорят".

Также Матвиенко признался, что вновь сыграть на позиции левого защитника было дискомфортно для него.

"Есть дискомфорт играть слева в защите. Давно там не играл. Но несколько тренировок проведешь — ко всему привыкаешь", — сказал игрок в интервью ТК Футбол 1/2/3.

 

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