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-
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-
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-
24 ноября
19:55
Лацио
-
Зенит
-
24 ноября
22:00
Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
Боруссия М
-
Шахтер
-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Зубков и Харатин — в основе Ференцвароша на матч против Ювентуса

04 ноября 2020

Игорь Харатин и Александр Зубков, ФК ФЕРЕНЦВАРОШ

Стали известны составы команд на матч.

В рамках третьего матча группового этапа Лиги чемпионов венгерский Ференцварош дома примет туринский Ювентус.

Главные тренера команд Сергей Ребров и Андреа Пирло определились со стартовыми составами на игру.

Ференцварош: Дибус — Блажич, Двали, Ботка — Шигер, Сомалия, Харатин — Зубков, Нгуен — Исаел.

Запасные: Ори, Батурина, Боли, Хайстер, Ковачевич, Фримпонг, Мак, Сечи, Узуни.

Ювентус: Щесны — Данило, Кьеллини, Бонуччи, Куадрадо — Рабьо, Артур, Ремзи — Кьеза, Роналду — Мората.

Запасные: Буффон, Пинсольо, Фработта, Риччо, Портанова, МакКенни, Кулусевски, Дибала, Бернардески, Бентанкур.

Поединок Ференцварош — Ювентус состоится четвертого ноября в Венгрии. Начало игры — в 22:00.

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