Зубков и Харатин — в основе Ференцвароша на матч против Ювентуса

В рамках третьего матча группового этапа Лиги чемпионов венгерский Ференцварош дома примет туринский Ювентус.
Главные тренера команд Сергей Ребров и Андреа Пирло определились со стартовыми составами на игру.
Ференцварош: Дибус — Блажич, Двали, Ботка — Шигер, Сомалия, Харатин — Зубков, Нгуен — Исаел.
Запасные: Ори, Батурина, Боли, Хайстер, Ковачевич, Фримпонг, Мак, Сечи, Узуни.
Ювентус: Щесны — Данило, Кьеллини, Бонуччи, Куадрадо — Рабьо, Артур, Ремзи — Кьеза, Роналду — Мората.
Запасные: Буффон, Пинсольо, Фработта, Риччо, Портанова, МакКенни, Кулусевски, Дибала, Бернардески, Бентанкур.
Поединок Ференцварош — Ювентус состоится четвертого ноября в Венгрии. Начало игры — в 22:00.