лента новостей

21:28

Зубков и Харатин — в основе Ференцвароша на матч против Ювентуса

21:03

Шабанов сыграет левого защитника в матче против Барселоны

21:00

Кин сыграет с первых минут против Лейпцига

20:34

Плеа: Разгром Шахтера? Это был идеальный вечер для всех нас

19:05

Хендерсон и Ван де Беек сыграют с первых минут против Башакшехира

15:08

"Весной у Шахтера будет новый тренер", — реакция СМИ и болельщиков на матч "горняков" против Боруссии

14:17

Барселона — Динамо: где смотреть матч Лиги чемпионов

14:05

Шахтер во втором матче кряду провалился в атаке: анализ поражения от Боруссии

13:19

Барселона огласила заявку на матч с Динамо

12:53

Барселона — Динамо: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов