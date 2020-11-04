"Весной у Шахтера будет новый тренер", — реакция СМИ и болельщиков на матч "горняков" против Боруссии

Шахтер проиграл 0:6 Боруссии М. После победы над Реалом и ничьей с Интером подобный результат вызывает лишь недоумение. Столь тяжелое фиаско нашло свой отклик в СМИ и среди болельщиков. И если немецкие медиа в восторге от выступлений "жеребцов", то реакцию украинских фанатов предугадать не сложно.
С турнирной точки зрения поражение критичным назвать нельзя. "Горняки" сохранили за собой вторую строчку в группе В.
Шахтер — Боруссия М. Наши оценки
Football.ua предлагает ознакомиться с реакцией немецких СМИ и болельщиков в Twitter на результат в киевском поединке.
"Многие предсказывали Гладбаху скорый конец после жеребьевки", — пишет Bild. — "Европейские супертяжеловесы Реал Мадрид и Интер, а также украинский коллектив, который имеет опыт на международной арене. Но после двух упущенных побед в играх против миланцев и мадридцев, Боруссия показала впечатляющую игру в Киеве"
"Все произошло очень быстро. Плеа — настоящий триумфатор. Поединок получился просто сенсационным. Боруссия уничтожила Донецк. Невероятный вечер для болельщиков Гладбаха".
Kicker также оценил уверенное выступление Гладбаха, отметив, что команда сумела побить несколько личных рекордов
"Команду Розе было невозможно остановить. Почти идеальное выступление Боруссии. Благодаря результатам, достигнутым в прошлых матчах, Боруссия вышла в лидеры после трех туров и теперь находится в хорошей позиции, чтобы обеспечить себе еврокубковую весну".
Шахтер во втором матче кряду провалился в атаке:
анализ поражения от Боруссии
"90 минут Гладбах играл на полном газу, 90 минут они прижимали соперника к стене и вообще не дали ему включиться в матч: это было грандиозное выступление "жеребцов" на поле соперника".
"В поединке был забит самый ранний гол в истории Лиги чемпионов Гладбаха; "жеребцы" улучшили свой предыдущий рекорд на десять минут. Пять лет назад Фабиан Джонсон забил Ювентусу на 18-й минуте, а на этот раз феноменальный Алассан Плеа вывел Гладбах вперед всего через восемь минут".
Der Spiegel, в свою очередь, отмечает, что Боруссия серьезно подошла к игре против соперника, который удачно провел предыдущие встречи.
"В группе B с Реалом и Интером украинцы считались аутсайдерами, но после победы над Мадридом и ничьей с Интером дончане вышли на первое место в группе. Матч против лидера не пошатнул самооценку пятой команды Бундеслиги. Боруссия удерживала Шахтер подальше от собственных ворот с помощью хорошего прессинга и продемонстрировав терпение и креативность во владении мячом".
"Благодаря успеху в матче с Шахтером, шансы Гладбаха на удачное завершение группового этапа увеличились".
Болельщики были куда более резкими в своих высказываниях.
А вот и болельщик Шахтера, скрывающий боль.
Надеемся, что надежда не только на Зарю, а все-таки и на Динамо.
Но далеко не все болельщики и эксперты спешат критиковать донецкую команду.
Что правда, то правда.
Напоследок, краткий пересказ вчерашнего поединка.
Также вашему вниманию предлагается видеообзор фиаско "горняков".