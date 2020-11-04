"Весной у Шахтера будет новый тренер", — реакция СМИ и болельщиков на матч "горняков" против Боруссии

Football.ua собрал мнения СМИ и болельщиков о фиаско дончан.

Шахтер проиграл 0:6 Боруссии М. После победы над Реалом и ничьей с Интером подобный результат вызывает лишь недоумение. Столь тяжелое фиаско нашло свой отклик в СМИ и среди болельщиков. И если немецкие медиа в восторге от выступлений "жеребцов", то реакцию украинских фанатов предугадать не сложно.

С турнирной точки зрения поражение критичным назвать нельзя. "Горняки" сохранили за собой вторую строчку в группе В.

Шахтер — Боруссия М. Наши оценки

Football.ua предлагает ознакомиться с реакцией немецких СМИ и болельщиков в Twitter на результат в киевском поединке.

"Многие предсказывали Гладбаху скорый конец после жеребьевки", — пишет Bild. — "Европейские супертяжеловесы Реал Мадрид и Интер, а также украинский коллектив, который имеет опыт на международной арене. Но после двух упущенных побед в играх против миланцев и мадридцев, Боруссия показала впечатляющую игру в Киеве"

"Все произошло очень быстро. Плеа — настоящий триумфатор. Поединок получился просто сенсационным. Боруссия уничтожила Донецк. Невероятный вечер для болельщиков Гладбаха".

Kicker также оценил уверенное выступление Гладбаха, отметив, что команда сумела побить несколько личных рекордов

"Команду Розе было невозможно остановить. Почти идеальное выступление Боруссии. Благодаря результатам, достигнутым в прошлых матчах, Боруссия вышла в лидеры после трех туров и теперь находится в хорошей позиции, чтобы обеспечить себе еврокубковую весну".

Шахтер во втором матче кряду провалился в атаке:

анализ поражения от Боруссии

"90 минут Гладбах играл на полном газу, 90 минут они прижимали соперника к стене и вообще не дали ему включиться в матч: это было грандиозное выступление "жеребцов" на поле соперника".

"В поединке был забит самый ранний гол в истории Лиги чемпионов Гладбаха; "жеребцы" улучшили свой предыдущий рекорд на десять минут. Пять лет назад Фабиан Джонсон забил Ювентусу на 18-й минуте, а на этот раз феноменальный Алассан Плеа вывел Гладбах вперед всего через восемь минут".

Der Spiegel, в свою очередь, отмечает, что Боруссия серьезно подошла к игре против соперника, который удачно провел предыдущие встречи.

"В группе B с Реалом и Интером украинцы считались аутсайдерами, но после победы над Мадридом и ничьей с Интером дончане вышли на первое место в группе. Матч против лидера не пошатнул самооценку пятой команды Бундеслиги. Боруссия удерживала Шахтер подальше от собственных ворот с помощью хорошего прессинга и продемонстрировав терпение и креативность во владении мячом".

"Благодаря успеху в матче с Шахтером, шансы Гладбаха на удачное завершение группового этапа увеличились".

Болельщики были куда более резкими в своих высказываниях.

Боруссия уничтожает Шахтёр со счётом 0:6. Серьёзный удар для горняков во многих аспектах. Больше удивляет, Каштру так ничего и не сумел предложить за весь матч. Во 2 тайме 0 ударов. После разгрома Интера в команде мало что поменялось. Большие сомнения и после этого матча#UCL pic.twitter.com/AxJgI80NoX — Lera Kumudzhyieva (@turquoise_hotel) November 3, 2020

"Шахтар" — команда клятих максималістів: якщо вигравати, то в "Реала"; якщо програвати, то 0-6. — Голєва. (@Helena_Goleva) November 3, 2020

А вот и болельщик Шахтера, скрывающий боль.

Это я смотрю матч Шахтёр — Боруссия pic.twitter.com/Vlrw0mInKl — overmars11 (@overmars115) November 3, 2020

Надеемся, что надежда не только на Зарю, а все-таки и на Динамо.

Реал-Шахтёр 2-3

Шахтёр-Интер 0-0

Шахтёр ты ли это?

Шахтёр-Гладбах 0-6

А нет всё норм))

Реально сопляки перегорели, видимо пора им возвращать основной состав полностью и в Германии пытаться цепляться...

Завтра ещё ДК будут развалить, хоть матч не включай...

Надежда на Зарю с АЕКом — Луганчанин (@Lugan4anin) November 3, 2020

Шахтер никакой. Центра нет, Трубин вообще ноль. Менхенгладбах полностью закрыл фланги, использовал высокий прессинг. #ШахтерБоруссия — Vlad (@Ukraine_Twi) November 3, 2020

Каштру после двух тактических побед, потерпел фиаско. Сыграть без Степаненко, Мораеса, с Чохолавой и Бондарем против такой мобильной команды было очень плохим решением. А еще три тяжелейших матча впереди. Думаю весной у #Шахтер будет новый тренер. #ShakhtarBMG #ШахтерБоруссия — The Special Two (@TheSpecialTwo7) November 3, 2020

Но далеко не все болельщики и эксперты спешат критиковать донецкую команду.

Зловтішатися і поливати брудом простіше за все. Проте цей негатив неодмінно повертається. Сьогодні від початку гра у Шахтаря не пішла. Не їхній день, таке трапляється. Поразка є поразкою, неважливо з яким рахунком. Після матчу у Менхенгладбаху в них буде щонайменше 5 очок. — Кирило Круторогов (@Krutorogov) November 3, 2020

Не думаю, що варто дуже вже критикувати Шахтар. Борусія Менхенгладбах дійсно незручний суперник. Темп, інтенсивність гри дали простір. Шахтра не може пресингувати. Плюс реалізація. Гравці Шахтаря не змогли перебудуватися в першому таймі, а в другому їх надовго не вистачило. — Alex Gramm (@gramm_football) November 3, 2020

Якось шахтар надто повірив в себе після Реалу. Матч з Інтером мав стати холодним душом, але зараз питання чи пропустить шахтар 7-ий — Taras Vasylyshyn (@Vasylyshyn) November 3, 2020

Что правда, то правда.

Шахтар програв 0:6 😳



Мені такі поразки принесуть «насолоду», якщо вони в УПЛ, а не в єврокубках. — Serhiy Herts (@serhiy_herts) November 3, 2020

"Какая боль..."

Нове пояснення терміну "іспанський сором": це, коли програє Шахтар, а соромно Реалу))) pic.twitter.com/l9hMmjWP5A — Орест Петренко (@wUwQotWJqZ1aVJD) November 3, 2020

Напоследок, краткий пересказ вчерашнего поединка.

Также вашему вниманию предлагается видеообзор фиаско "горняков".