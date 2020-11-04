Конте: Это мой Интер, хороший и плохой. Такие моменты нужны для роста

Главный тренер "нерадзурри" дал комментарий после игры с Реалом.

В центральном матче игрового дня в третьем туре группового этапа Лиге чемпионов мадридский Реал обыграл Интер со счетом 3:2.

Антонио Конте, в целом, остался доволен своей командой, считая, что на игру повлияли детали.

"Это мой Интер, хороший и плохой. Я думаю, такие моменты нужны для роста, и я не знаю, сколько команд приезжали в Мадрид и играли в такой футбол, отыгрываясь со счета 2:0, и имели шансы, чтобы выиграть 3:2.

Мы пропустили третий гол, и последние результаты, конечно, не дают ребятам того, что они заслуживают за свои усилия, но доказывают, что детали могут изменить игру.

Реал считал этот матч финалом, поэтому они выложились на полную, были сконцентрированы, решительны и осознали важность результата. Я должен сказать, что доволен общим подходом, но детали имеют значение на этом уровне.

Впереди три игры, девять очков можно набрать, эта команда показала, что может бросить вызов. Думаю, если немного повезет, мы сможем добиться положительного результата, а не просто хорошего выступления", — передает слова Конте Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Реал — Интер.