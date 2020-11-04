Локомотив Москва
1
Атлетико
1
03 ноября
19:55
Шахтер
0
Боруссия М
6
03 ноября
19:55
РБ Зальцбург
2
Бавария
6
03 ноября
22:00
Реал Мадрид
3
Интер
2
03 ноября
22:00
Порту
3
Марсель
0
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
3
Олимпиакос
0
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
1
Аякс
2
03 ноября
22:00
Аталанта
0
Ливерпуль
5
03 ноября
22:00
Зенит
-
Лацио
-
04 ноября
19:55
Истанбул Башакшехир
-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
Динамо Киев
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
РБ Лейпциг
-
ПСЖ
-
04 ноября
22:00
Ренн
-
Челси
-
24 ноября
19:55
Краснодар
-
Севилья
-
24 ноября
19:55
Лацио
-
Зенит
-
24 ноября
22:00
Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
Боруссия М
-
Шахтер
-
25 ноября
19:55
Олимпиакос
-
Манчестер Сити
-
25 ноября
19:55
Атлетико
-
Локомотив Москва
-
25 ноября
22:00
Бавария
-
РБ Зальцбург
-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
22:00

Конте: Это мой Интер, хороший и плохой. Такие моменты нужны для роста

04 ноября 2020

Конте: Это мой Интер, хороший и плохой. Такие моменты нужны для роста

Главный тренер "нерадзурри" дал комментарий после игры с Реалом.

В центральном матче игрового дня в третьем туре группового этапа Лиге чемпионов мадридский Реал обыграл Интер со счетом 3:2.

Антонио Конте, в целом, остался доволен своей командой, считая, что на игру повлияли детали. 

"Это мой Интер, хороший и плохой. Я думаю, такие моменты нужны для роста, и я не знаю, сколько команд приезжали в Мадрид и играли в такой футбол, отыгрываясь со счета 2:0, и имели шансы, чтобы выиграть 3:2.

Мы пропустили третий гол, и последние результаты, конечно, не дают ребятам того, что они заслуживают за свои усилия, но доказывают, что детали могут изменить игру.

Реал считал этот матч финалом, поэтому они выложились на полную, были сконцентрированы, решительны и осознали важность результата. Я должен сказать, что доволен общим подходом, но детали имеют значение на этом уровне.

Впереди три игры, девять очков можно набрать, эта команда показала, что может бросить вызов. Думаю, если немного повезет, мы сможем добиться положительного результата, а не просто хорошего выступления", — передает слова Конте Football Italia.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Реал — Интер.

Источник: Football Italia

Команды
статьи по теме:
лукас васкес, getty images 03 ноября 2020 Васкес готов сыграть против Интера с первых минут
Реал — Интер 3:2 Видео голов и обзор матча 04 ноября 2020 Реал — Интер 3:2 Видео голов и обзор матча
радость игроков реала, getty images 03 ноября 2020 Реал одолел Интер в результативном поединке
 
 Rambler's Top100