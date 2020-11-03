Васкес готов сыграть против Интера с первых минут

Стали известны стартовые составы команд на матч третьего тура Лиги чемпионов между мадридским Реалом и миланским Интером.

Лукас Васкес, чей выход на матч против Интера с первых минут был под вопросом, готов выйти в стартовом составе Реала. Кроме того, в основу "сливочных" вернулся Тони Кроос. Лука Модрич, соответственно, усажен в запас.

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос — Асенсио, Бензема, Азар

Запасные: Лунин, Альтубе, Модрич, Марсело, Йович, Винисиус, Иско, Диас, Родриго, Сантос

Интер: Ханданович — Д'Амброзио, де Врей, Бастони — Хакими, Видаль, Брозович, Барелла, Янг — Мартинес, Перишич

Запасные: Паделли, Станкович, Гальярдини, Санчес, Коларов, Раноккья, Эриксен, Дармиан, Шкриниар, Наингголан, Пинамонти

Матч Реал — Интер начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.