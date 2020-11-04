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-
24 ноября
22:00
Боруссия Д
-
Брюгге
-
24 ноября
22:00
Динамо Киев
-
Барселона
-
24 ноября
22:00
Ювентус
-
Ференцварош
-
24 ноября
22:00
ПСЖ
-
РБ Лейпциг
-
24 ноября
22:00
Манчестер Юнайтед
-
Истанбул Башакшехир
-
24 ноября
22:00
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-
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Олимпиакос
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-
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-
25 ноября
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-
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-
25 ноября
22:00
Интер
-
Реал Мадрид
-
25 ноября
22:00
Марсель
-
Порту
-
25 ноября
22:00
Ливерпуль
-
Аталанта
-
25 ноября
22:00
Аякс
-
Мидтьюлланд
-
25 ноября
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Реал — Интер 3:2 Видео голов и обзор матча

04 ноября 2020

Реал — Интер 3:2 Видео голов и обзор матча

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В центральном матче игрового дня в третьем туре группового этапа Лиге чемпионов мадридский Реал принимал миланский Интер.

Мадридцы упустили преимущество в два забитых мяча, но затем все же сумели снова выйти вперед.

Обзор матча:

Реал - Интер 3:2
Голы: Бензема, 25, Рамос, 33, Родриго, 80 — Мартинес, 35, Перишич, 68

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 78) — Асенсио (Родриго, 64), Бензема, Азар (Винисиус, 64)

Интер: Ханданович — Д'Амброзио, де Врей, Бастони — Хакими, Видаль (Наингголан, 87), Брозович, Барелла (Гальярдини, 78), Янг — Мартинес, Перишич (Санчес, 78)

Предупреждения: Менди, Вальверде, Каземиро, Куртуа — Видаль, Брозович, Барелла

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