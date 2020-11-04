Реал — Интер 3:2 Видео голов и обзор матча

В центральном матче игрового дня в третьем туре группового этапа Лиге чемпионов мадридский Реал принимал миланский Интер.
Мадридцы упустили преимущество в два забитых мяча, но затем все же сумели снова выйти вперед.
Обзор матча:
Реал - Интер 3:2
Голы: Бензема, 25, Рамос, 33, Родриго, 80 — Мартинес, 35, Перишич, 68
Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 78) — Асенсио (Родриго, 64), Бензема, Азар (Винисиус, 64)
Интер: Ханданович — Д'Амброзио, де Врей, Бастони — Хакими, Видаль (Наингголан, 87), Брозович, Барелла (Гальярдини, 78), Янг — Мартинес, Перишич (Санчес, 78)
Предупреждения: Менди, Вальверде, Каземиро, Куртуа — Видаль, Брозович, Барелла