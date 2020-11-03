Реал одолел Интер в результативном поединке

Мадридцы упустили преимущество в два забитых мяча, но затем все же сумели снова выйти вперед (3:2).

В центральном матче игрового дня в Лиге чемпионов мадридский Реал принимал миланский Интер. Сразу же после стартового свистка гости забрали мяч под свой контроль, но владели им всего несколько минут, после чего отдали инициативу сопернику. Мадридцы сразу же едва не повели в счете. Ханданович потащил мяч после удара Асенсио из выгодной позиции. После этого подопечные Зинедина Зидана продолжали активно атаковать и через несколько минут могли забить еще раз. Вальверде мощно выстрелил по воротам издали, после чего мяч просвистел над перекладиной.

Со временем "нерадзурри" выровняли игру и создали два опасных момент в течение минуты. Сперва Барелла пробил в перекладину после подачи Перишича, а затем Куртуа пришлось спасать свою команду после удара Мартинеса. Еще через несколько минут мяч просвистел рядом со штангой после мощного дальнего выстрела Видаля. Практически сразу же после этого Реал вернул себе контроль мяча, перебравшись на чужую половину поля. Однако все ограничивалось лишь перекатыванием мяча без какой-либо остроты. В середине тайма они все же имели возможность забить усилиями Вальверде. Федерико пробил с отскоком от газона после скидки от Бензема – мяч пролетел чуть выше перекладины.

Через две минуты после этого "сливочные" таки повели в счете. Хакими грубо ошибся, отдавая пас назад, выведя Бензема на свидание с Хандановичем, а Карим воспользовался таким подарком сполна – 1:0. Поведя в счете, хозяева продолжили контролировать ход игры, а миланцы какое-то время не могли прийти в себя. Подопечные Зидана намеревались удвоить преимущество в счете, что им и удалось осуществить. Рамос выиграл борьбу на втором этаже после подачи углового и отправил мяч в ворота – 2:0.

Данный счет продержался лишь две минуты. Интер сократил отставание в счете благодаря точному удару Мартинеса после классного паса Бареллы пяткой – 2:1.После пропущенного гола мадридцы снова забрали мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля. Хозяева много владели мячом, но не могли вскрыть оборону соперника. До ухода на перерыв им больше не удалось потревожить Хандановича. Не были остры на чужой половине поля и гости. Таким образом. Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе Реала.

После возобновления игры "сливочные" сразу же забрали мяч под свой контроль. Они провели несколько атак кряду, ни одна из которых не завершилась ударом по воротам. Подопечные Антонио Конте быстро перехватили инициативу и активно пошли вперед. Они заработали несколько штрафных, но их розыгрыш ни к чему не привел. Со временем Реал снова забрал мяч себе и перебрался на чужую половину поля. Однако там хозяевам не удавалось создать хотя бы один опасный момент.

В одном из эпизодов все же появился шанс забить — Васкес получил пас от Бензема и вторым касанием пробил по воротам, но не попал в створ. А через две минуты мадридцы пропустили в свои ворота. Мартинес скинул мяч на Перишича, который выдержал паузу и точно пробил в дальний угол — 2:2. Пропустив, хозяева рассчитывали как можно скорее все исправить, но все было не так, как они ожидали. Интер выглядел свежее соперника, чем мог несколько раз воспользоваться, однако подвела реализация. Сперва Мартинес пробил в перекладину после подарка от Менди, а затем Перишич не попал по воротам из выгодной позиции.

Со временем подопечные Зидана пришли в себя. Вскоре после этого им удалось снова повести в счете. Винисиус прострелил в штрафную на Родриго, а тот принял мяч и расстрелял ворота Хандановича — 3:2. Через несколько минут Бензема был обязан "хоронить" соперника после прострела Васкеса, но француз умудрился не забить, пробив себе в руку. Еще через несколько минут у Санчеса был хороший шанс сравнять счет, но Алексис не смог перебросить мяч через стенку прямым ударом со штрафного.

До окончания встречи "змеи" отчаянно пытались спастись, оккупировав чужую половину поля. Они много владели мячом на подступах к штрафной, но на большее они так и не сподобились. Вместо спасительного гола они едва не пропустили в компенсированное время. Бензема пробил по воротам с близкого расстояния, а Ханданович спас свою команду, переведя мяч на угловой. Финальный свисток главного арбитра зафиксировал непростую победу мадридцев в зрелищном матче. Данная виктория позволила "сливочным" подняться на второе место, а миланцы опустились на последнее.

Следующий поединок между Интером и Реалом состоится 25-го ноября в Милане.

Реал - Интер 3:2

Голы: Бензема, 25, Рамос, 33, Родриго, 80 — Мартинес, 35, Перишич, 68

Реал: Куртуа — Васкес, Варан, Рамос, Менди — Вальверде, Каземиро, Кроос (Модрич, 78) — Асенсио (Родриго, 64), Бензема, Азар (Винисиус, 64)

Интер: Ханданович — Д'Амброзио, де Врей, Бастони — Хакими, Видаль (Наингголан, 87), Брозович, Барелла (Гальярдини, 78), Янг — Мартинес, Перишич (Санчес, 78)

Предупреждения: Менди, Вальверде, Каземиро, Куртуа — Видаль, Брозович, Барелла