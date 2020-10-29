Куман: Против Ювентуса Барселона провела лучший матч на данном этапе сезона

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал победу над Ювентусом в Лиге чемпионов.

Рональд Куман считает, что матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Ювентуса пока является лучшим для Барселоны в нынешнем сезоне.

"Мы провели отличный матч против одной из лучших команд Европы, – сказал тренер Барселоны на послематчевой пресс-конференции. – Возможно, лучший на данном этапе сезона. Создали множество моментов и победили. Я доволен как игрой, так и характером своих подопечных".

"В первую очередь, я хочу отметить действия всей команды. Моя задача, как тренера Барселоны, как раз и заключается в том, чтобы команда добивалась результата вне зависимости от отдельных игроков и той роли, которую они исполняют на поле".

Также матч Ювентус — Барселона прокомментировал тренер Ювентуса Андреа Пирло.