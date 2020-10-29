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Реал Мадрид
-
Интер
-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
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-
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-
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-
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Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
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-
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Куман: Против Ювентуса Барселона провела лучший матч на данном этапе сезона

29 октября 2020

Рональд Куман, Getty Images

Главный тренер Барселоны Рональд Куман прокомментировал победу над Ювентусом в Лиге чемпионов.

Рональд Куман считает, что матч второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Ювентуса пока является лучшим для Барселоны в нынешнем сезоне.

"Мы провели отличный матч против одной из лучших команд Европы, – сказал тренер Барселоны на послематчевой пресс-конференции. – Возможно, лучший на данном этапе сезона. Создали множество моментов и победили. Я доволен как игрой, так и характером своих подопечных".

"В первую очередь, я хочу отметить действия всей команды. Моя задача, как тренера Барселоны, как раз и заключается в том, чтобы команда добивалась результата вне зависимости от отдельных игроков и той роли, которую они исполняют на поле".

Также матч Ювентус — Барселона прокомментировал тренер Ювентуса Андреа Пирло.

Источник: Football Italia

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