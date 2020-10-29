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-
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-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
Ливерпуль
-
03 ноября
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-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
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Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
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-
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-
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Ювентус — Барселона 0:2 Видео голов и обзор матча

29 октября 2020

Ювентус — Барселона, Getty Images

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Барселона добыла гостевую победу в матче с Ювентусом в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, забив в ворота туринцев два безответных мяча.

И хотя мяч трижды оказывался в сетке ворот "сине-гранатовых" после ударов Альваро Мораты, во всех трех случаях голы не были засчитаны из-за положения вне игры.

Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус — Барселона:

Ювентус — Барселона​ 0:2

Голы: Дембеле, 14, Месси, 90+1 (с пенальти)

Ювентус: Щесны — Демирал, Бонуччи, Данило — Куадрадо, Бентанкур (Артур, 83), Рабио (Бернардески, 83), Кьеза — Кулусевски (Маккенни, 75), Мората, Дибала

Барселона: Нето — Роберто, Араухо (Бускетс, 46), Ленгле, Альба — Пьянич, де Йонг — Гризманн (Фирпо, 89), Педри (Брайтвейт, 90+2), Дембеле (Фати, 66) — Месси

Предупреждения: Кулусевски, Демирал, Куадрадо, Рабио — Роберто

Удаление: Демирал, 85 (повторное предупреждение)

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