Ювентус — Барселона 0:2 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка Лиги чемпионов.

Барселона добыла гостевую победу в матче с Ювентусом в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов, забив в ворота туринцев два безответных мяча.

И хотя мяч трижды оказывался в сетке ворот "сине-гранатовых" после ударов Альваро Мораты, во всех трех случаях голы не были засчитаны из-за положения вне игры.

Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус — Барселона:

Ювентус — Барселона​ 0:2

Голы: Дембеле, 14, Месси, 90+1 (с пенальти)

Ювентус: Щесны — Демирал, Бонуччи, Данило — Куадрадо, Бентанкур (Артур, 83), Рабио (Бернардески, 83), Кьеза — Кулусевски (Маккенни, 75), Мората, Дибала

Барселона: Нето — Роберто, Араухо (Бускетс, 46), Ленгле, Альба — Пьянич, де Йонг — Гризманн (Фирпо, 89), Педри (Брайтвейт, 90+2), Дембеле (Фати, 66) — Месси

Предупреждения: Кулусевски, Демирал, Куадрадо, Рабио — Роберто

Удаление: Демирал, 85 (повторное предупреждение)