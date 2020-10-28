Розе: Реал рискнул и смог уйти от поражения, нам просто не повезло

Тренер Боруссии М Марко Розе прокомментировал ничью с Реалом.

Марко Розе считает, что в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов против Реала Боруссии М не хватило удачи.

"Конечно, обидно упускать победу на последних минутах, – цитирует тренера официальный сайт Боруссии М. – Но надо признать, что Реал приложил максимум усилий для достижения этого результата".

"Я доволен ребятами и тем, как они вели эту игру. Мы были уверены в себе и стабильны, но в самом конце немного не хватило удачи. Когда в штрафную идет столько подач, то велика вероятность, что какая-то из них окажется результативной".

В другом матче группы В Шахтер и Интер сыграли вничью.