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-
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-
03 ноября
22:00
Манчестер Сити
-
Олимпиакос
-
03 ноября
22:00
Порту
-
Марсель
-
03 ноября
22:00
Мидтьюлланд
-
Аякс
-
03 ноября
22:00
Аталанта
-
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-
03 ноября
22:00
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-
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-
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-
Манчестер Юнайтед
-
04 ноября
19:55
Челси
-
Ренн
-
04 ноября
22:00
Севилья
-
Краснодар
-
04 ноября
22:00
Брюгге
-
Боруссия Д
-
04 ноября
22:00
Ференцварош
-
Ювентус
-
04 ноября
22:00
Барселона
-
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-
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Зидан: Мы всегда хотим побеждать, поэтому не можем быть довольны ничьей

28 октября 2020

Зинедин Зидан, Getty Images

Тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал ничью с Боруссией М.

Зинедин Зидан остался недовольным ничьей во втором туре группового раунда Лиги чемпионов против Боруссии М, но похвалил команду за проявленный характер.

"Мы всегла стремимся к победе, поэтому ничья не может считаться положительным результатом, – сказал тренер Реала на послематчевой пресс-конференции. – Надо продолжать работать над тем, чтобы в будущем у нас подобных проблем не возникало".

"Однако меня порадовало то, как команда отреагировала на пропущенные мячи. Ребята проявили характер, и я горжусь ими". 

В другом матче группы В Шахтер и Интер сыграли вничью.

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