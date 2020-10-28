Зидан: Мы всегда хотим побеждать, поэтому не можем быть довольны ничьей

Тренер Реала Зинедин Зидан прокомментировал ничью с Боруссией М.

Зинедин Зидан остался недовольным ничьей во втором туре группового раунда Лиги чемпионов против Боруссии М, но похвалил команду за проявленный характер.

"Мы всегла стремимся к победе, поэтому ничья не может считаться положительным результатом, – сказал тренер Реала на послематчевой пресс-конференции. – Надо продолжать работать над тем, чтобы в будущем у нас подобных проблем не возникало".

"Однако меня порадовало то, как команда отреагировала на пропущенные мячи. Ребята проявили характер, и я горжусь ими".

В другом матче группы В Шахтер и Интер сыграли вничью.