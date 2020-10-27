Матч Шахтер — Боруссия М пройдет со зрителями

Болельщики смогут поддержать дончан в поединке.

Официальный сайт Шахтера сообщает, что поединок третьего тура группового этапа Лиги чемпионов против Боруссии М, который пройдет третьего ноября, состоится со зрителями.

Отмечается, что донецкий клуб получил официальное письмо от Министерства охраны здоровья Украины относительно проведения поединка в присутствии болельщиков.

Кроме того, НСК Олимпийский, на котором состоится поединок, может быть заполнен не более, чем на 15 процентов от общего количества мест при условии всех противоэпидемических мер.

Напомним, сегодня, 27-го октября, Шахтер в рамках поединка второго тура Лиги чемпионов сыграет против Интера.