Роналду снова сдал положетельный тест на коронавирус и точно не сыграет против Барселоны

Ювентус окончательно утратил шанс использовать Криштиану Роналду в матче второго тура Лиги чемпионов.

Повторный тест Криштиану Роналду на COVID-19 оказался положительным — сообщает Sky Sport Italia.

Болезнь португальца протекает бессимптомно, поэтому в случае отрицательного теста за 24 часа до матча второго тура группового раунда Роналду получил бы право сыграть против Барселоны.

Таким образом, мечтам Лионеля Месси снова сыграть против Криштиану, по крайней мере в нынешнюю среду, сбыться не суждено.

Матч Ювентус — Барселона запланирован на 28 октября. Начало в 22:00.

Параллельно в Будапеште состоится второй матч группы G, в котором Ференцварош примет Динамо.

Следить за ходом поединка киевлян вы сможете по онлайн-трансляции на Football.ua.