Роналду, Кьеллини и Бонуччи не тренировались с Ювентусом накануне матча против Барселоны

Туринцы несут серьезные потери перед игрой против каталонцев.

Нападающий Криштиану Роналду, защитники Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи пропустили тренировку накануне матча Лиги чемпионов против Барселоны.

Отмечается, что португальский форвард ждем очередные результаты теста на коронавирус, которые окончательно дадут понять, сумеет ли игрок сыграть в поединке.

Бонуччи пропустил занятие с командой из-за повреждения, полученное в поединке Серии А против Вероны. Кьеллини также, вероятно, пропустит встречу из-за травмы.

Кроме того, под сомнением участие в матче защитника Матейса де Лигта, который лишь частично провел тренировку с командой.

Ранее менеджер Ювентуса Андреа Пирло заявил, что у него пока нет новостей о состоянии Роналду.