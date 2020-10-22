Роналду не сыграет с Барселоной из-за коронавируса

Форвард все еще не излечился от болезни.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду сдал повторный тест на коронавирус, который вновь показал положительный результат, сообщает Marca.

Таким образом, португальский футболист не примет участие в матче второго тура Лиги чемпионов против Барселоны, который состоится 28-го октября. Также игрок пропустит матч Серии А против Вероны.

Согласно протоколу УЕФА, футболист может принять участие в поединке, если его тест на коронавирус оказался отрицательным за неделю до игры.

Ранее вингер Баварии Дуглас Коста сравнил своих одноклубников — Роналду и Роберта Левандовски.