Пирло: У нас есть футболисты, которые могут сыграть на позиции Роналду

Главный тренер Ювентуса рассказал, кто заменит португальца в матче против Динамо.

Ювентус в первом туре Лиги чемпионов сыграет на выезде против Динамо. Из-за заболевания коронавирусом в Киеве не сыграет лидер туринцев Криштиану Роналду.

"К сожалению, Криштиану сдал положительный тест на коронавирус и пропустит игру с Динамо, как пропустил наш субботний матч", — цитирует Пирло Football Italia.

"Но у нас есть другие футболисты, которые могут сыграть на этой позиции. Например, Альваро Мората, который играл там против Кротоне".

Также Пирло рассказал о своих предматчевых ритуалах и о своих отношениях с тренером Динамо Мирчей Луческу.