Пирло: У нас есть футболисты, которые могут сыграть на позиции Роналду

Ювентус в первом туре Лиги чемпионов сыграет на выезде против Динамо. Из-за заболевания коронавирусом в Киеве не сыграет лидер туринцев Криштиану Роналду.
"К сожалению, Криштиану сдал положительный тест на коронавирус и пропустит игру с Динамо, как пропустил наш субботний матч", — цитирует Пирло Football Italia.
"Но у нас есть другие футболисты, которые могут сыграть на этой позиции. Например, Альваро Мората, который играл там против Кротоне".
Также Пирло рассказал о своих предматчевых ритуалах и о своих отношениях с тренером Динамо Мирчей Луческу.