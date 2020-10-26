Ференцварош и Динамо рассудит словак Иван Кружляк

УЕФА назначил бригаду арбитров на поединок Лиги чемпионов.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между венгерским Ференцварошем и киевским Динамо обслужит бригада арбитров во главе с Иваном Кружляком, сообщает официальный сайт УЕФА.

Главный арбитр: Иван Кружляк (Словакия);

Помощники арбитра: Томаш Сомолани (Словакия) и Сириль Грингор (Франция);

Видеопомощники рефери: Кристиан Дингер и Бибиана Штайнхаус (оба —Германия)

Четвертый арбитр: Борис Маргефка (Словакия)

Матч Ференцварош – Динамо состоится на Групама Арена в среду, 28 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что встречу с коллективом Сергея Реброва из-за положительного теста на COVID-19 пропустят Виталий Миколенко и Георгий Бущан.