Луческу: Надеюсь, что Ювентус и Барселона пройдут квалификацию, а Динамо нацелено на Лигу Европы

Главный тренер киевского Динамо в интервью итальянскому Rai Raido 1 дал оценку работы Андреа Пирло и поделился мнением о своей команде и личном будущем.

Спустя несколько дней после противостояния вице-чемпиона Украины и туринского Ювентуса в рамках Лиги чемпионов (0:2), итальянская радиостанция Rai Radio 1 взяла интервью у наставника киевского Динамо, попросив дать характеристику первым шагам Андреа Пирло в качестве главного тренера чемпионов Италии.

Как сообщает Gianluca Di Marzio, румынский специалист начал свой ответ с предыстории о взаимоотношениях с тогда еще футболистом Пирло. Именно под руководством Луческу произошел дебют 16-летнего юноши, в составе Брешии в матче против Реджианы, 21 мая 1995-го года, который затем станет одним из выдающихся футболистов своей страны.

Спустя четверть века судьба Пирло и Луческу вновь пересечется, однако в этот раз, на поле НСК Олимпийский в Киеве набравшийся опыта румынский специалист встречался с только начинающим свой путь на тренерской скамье итальянцем. Главный тренер киевского Динамо по этой причине дает некую фору своему визави: "Нелегко начать карьеру менеджера в команде, которая всегда должна побеждать. Он должен найти баланс во всем, что он делает. В матче с Ювентусом все соперники выкладываются на полную, думаю, в конце концов, разница будет зависеть от отношений, которые он сможет установить со своими ребятами".

Вспоминает Луческу в контексте Пирло и другого своего бывшего подопечного — Роберто Баронио, который в 2017-м году приступил к работе с дублирующим составом Брешии, а до этого работал в системе юношеских сборных Италии. "Я уверен, что он сможет уступить дорогу. Пирло и Баронио начали вместе, со мной они как мои дети", — не скрывал эмоций румын.

Когда речь зашла о текущем месте работы Луческу, то от него прозвучала достаточно взвешенная оценка перспектив текущей международной кампании для киевского Динамо: "Мы вышли из трудного периода, пять лет не участвуя в данном состязании. В команде много игроков академии, нам удалось пройти квалификацию, но нам еще многое предстоит сделать. "Бьянконери" заслужили победу, но это был сбалансированный матч (об игре в Киеве (0:2) — ред.). Я надеюсь, что Ювентус сможет пройти квалификацию, и я верю, что они сделают это вместе с Барселоной, а мы нацелены на Лигу Европы".

В возрасте 75 лет Мирча Луческу все еще жаждет новых спортивных вызовов, а на вопрос о возможном следующем месте работы ответил симпатией в сторону итальянской футбольной школы. И даже назвал потенциального кандидата: " Аталанта. Мне очень нравится игра, которую они предлагают. Они быстрые, агрессивные, атакующие. Они отражают мою игру, они хороши и делают мало ошибок, несмотря на то, что играют в нападении".

Следующий матч киевского Динамо в рамках Лиги чемпионов пройдет 28 октября 2020-го года. Коллектив Мирчи Луческу сразится в гостях с венгерским Ференцварошем. Football.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка, старт которого запланирован на 22:00.