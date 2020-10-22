Ферлан Менди: Мы недооценили атакующих игроков Шахтера

Защитник Реала высказался о поражении от Шахтера в матче Лиги чемпионов.

Шахтер сенсационно обыграл мадридский Реал в гостях в поединке первого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:2. Защитник "сливочных" Ферлан Менди прокомментировал неудовлетворительный для своей команды результат.

"Мы недооценили атакующих игроков соперника. Наша линия обороны действовала ужасно в матче с Шахтером".

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"Однако не следует долго держать это поражение в голове. Должны двигаться далее", — сказал Ферлан Менди в программе Футбол NEWS.

Стоит отметить, по слова Луки Модрича, Реал не недооценивал "горняков", а потерпел поражение по другой причине.