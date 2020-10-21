Мората — как Роналду, Сидорчук — лучший, Супряга переоценён, а Динамо пришлось бы тяжело в Серии А. Обзор итальянской прессы после матча Динамо — Ювентус

Собрали мнения ведущих изданий Италии о поединке Лиги чемпионов.

Динамо вернулось в групповой раунд Лиги чемпионов после длительного отсутствия, однако в стартовом туре уступило на своем поле Ювентусу со счетом 0:2. Стоит отметить, что этот поединок стал первым в еврокубках во главе туринского клуба для Андре Пирло.

Football.ua собрал реакцию итальянских СМИ на победу "бьянконери" и их выступление в Киеве.

"Мората вернулся", – гласит первая полоса La Gazzetta dello Sport. "Альваро играл, как Криштиану, оформив дубль. Юве взламывает Киев, Дибала отыграл полчаса, Пирло счастлив".

Матчу посвящены пять страниц – типичный объём для рядового поединка Лиги чемпионов. "Так ли нужны Роналду и Дибала, когда есть такой Мората?", – с первых строк шутит Фабио Ликари, автор послематчевого отчёта. "Два красивых и, что важно, необычных гола. Мората вырос по сравнению с первым циклом в Ювентусе Аллегри, и вырос также Ювентус по сравнению с первыми играми Пирло. Идеи и видение тренера начинают материализовываться".

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Как обычно, много пишут о тактике. "Надо осознать, что этот Юве тяжёл для понимания. В матче с Кротоне, например, СМИ совершенно по-разному интерпретировали схему, от 3-4-1-2 и 3-4-2-1 до 4-4-2. Это создаёт некоторые трудности даже для игроков. Требуется время. Но Юве всегда нацелен на атаку. В отличие от первых матчей, было меньше горизонтальных перепасовок, больше вертикальной игры в два касания и больше скорости от Кулусевски с Рэмси, которые устраивали немного хаоса за спиной Мораты". Чуть ниже отмечается, что Ювентус при нападении играл, скорее, 3-2-4-1 с очень высокими флангами, а при обороне перестраивался на чистые 4-4-2.

Худшим в составе Ювентуса "Гадзетта" считает Бентанкура (оценка – 5), который допустил слишком много ошибок и не приспособлен к схеме с двумя центральными полузащитниками. Лишь на полбалла выше оценка Дибалы, который выпадал из игры и, объективно, ещё не готов. Неоднозначное впечатление оставил Кьеза (6): бился на левом фланге, несколько раз опасно бил, но передерживал мяч и упускал возможности. Хвалят Куадрадо (7), которого всё-таки поставили на родной правый фланг: "Защищался, атаковал, управлял игрой безо всякой усталости, сделал отличный ассист".

Лучший – конечно, Мората (8). Герою встречи посвящён отдельный материал. "Работа, наполовину сделанная в Кротоне, была завершена в Киеве, в его любимом турнире – по крайней мере, когда он выступает за Ювентус". Альваро хвалят за типичные действия центрфорварда, а затем рассуждают о конкуренции, когда вернутся Роналду и Дибала, главные звёзды Юве. "Чтобы поменять иерархию, Морате потребуется использовать каждый момент. Он уже начал это делать, пока Дибала только получал первые в сезоне минуты".

Про украинскую команду пишут без особого позитива. "В игре Динамо практически не ощущалось опыта Луческу, не было видно серьёзных угроз воротам Щенсны". Или из другой части текста: "Динамо так и не создало Ювентусу трудности. Честно говоря, с таким темпом игры им пришлось бы тяжело в Серии А".

Лучшими в составе киевлян называют центрхавов Сидорчука и Шапаренко, которые получили по 6,5 баллов. "Гадзетта" отмечает элегантные действия Шапаренко, его движение и передачи. "По крайней мере, он заставил "бьянконери" немного пострадать в центре поля". Понравился также Попов (6): "Создалось впечатление, что, играя с первой минуты, он добавил бы проблем. Отыграл увереннее, чем Забарный".

Сразу шестеро динамовцев получили низкие 5 баллов: Забарный, Караваев, Кендзёра, Де Пена, Цыганков и Супряга. В случае Кендзёры вспоминают недавний матч Италии с Польшей, Супряги – историю о несостоявшемся переезде в Серию А. "Говорят, что Динамо отказалось от 10 миллионов, предложенных Болоньей. По тому, что мы увидели, это смотрится завышенной суммой". Луческу получил 5,5 баллов: "Сложилось впечатление, что появившиеся со скамейки Родригеш, Попов и Вербич играли лучше, чем основные".

Особое внимание – туринскому Tuttosport, который специализируется на Ювентусе. Вот со знаниями об иностранном футболе у них не всё хорошо: итальянцы поместили в обзор старую, круглую эмблему Динамо. Впрочем, до испанской "Марки" с её Караве и Цыниковым им далеко.

"Это больше, чем три очка", – пишет обозреватель Гуидо Вачиаго. "Ворваться на групповой этап гостевой победой – основа для более спокойной жизни по ходу всей первой стадии. Нельзя недооценивать значение этого успеха, поскольку Ювентус играл без Роналду и лишь с частично готовым Дибалой".

"Туттоспорт" отмечает командную игру Юве, делая акцент на прогрессе по сравнению с предыдущими матчами: "Ключевое слово – готовность. В отличие от матча с Кротоне, здесь каждый играл за каждого. Нападающие помогали в оборонительной фазе, в то время как в атаках участововало по шесть-семь человек. Возможно, не хватало лишь быстроты и конкретики, но тылы Динамо были смяты качеством Кьезы, Кулусевски и Рэмси".

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Хвалят Ювентус от всей души. "Кьеза подтвердил всё, что по-хорошему было видно ещё с Кротоне – настрой и быстрые ноги". "Рэмси показал, почему является протеже Андре Пирло: класс, видение игры и желание отрабатывать в центре поля". "Отличный и активный Куадрадо, вернувшийся на высочайший уровень минувшего сезона".

Мората получил 8 баллов, Куадрадо – 7,5, Бонуччи, Бентанкур и Рабио – по 7. В отличие от "Гадзетты", туринскому изданию понравилась игра Юве в полузащите. "У него есть мастерство и характер, этого более чем достаточно, чтобы внушить неловкий трепет украинскому центру поля, в котором хватало пробелов", – так звучит характеристика игры Бентанкура. Негатив – разве что обстоятельства вроде травмы Кьеллини, у которого были небольшие проблемы ещё после матчей сборных. Джорджо, вероятно, пропустит ближайший тур Серии А.

Лучшим в Динамо признан центрхав Сидорчук (6,5), "наиболее убедительный игрок своей команды". Отмечают сэйвы Бущана, но из-за неудачной игры на выходе выше 6 баллов он не получил. Самые низкие оценки (5) достались Забарному ("18 лет – это мало, но он явно не столь рано созревший, как де Лигт"), Караваеву, Де Пене и самому Луческу. "Динамо было съедено и переварено. Шах и мат от своего ученика Пирло".

Вкратце о других изданиях. Corriere dello Sport тоже радуется за Пирло, который выиграл дуэль у Луческу – тренера, под чьим руководством начинал карьеру футболиста. Разумеется, хвалят Морату, опять-таки сравнивая его с отсутствующим Криштиану: "Эти два гола возродили амбиции Ювентуса". Роналду, впрочем, ждут на поле уже в ближайший уик-энд, если результат очередного теста будет негативным.

Общественно-политическая Corriere della Sera, как и многие остальные, восторгается Моратой: "Это был именно тот Альваро, что забивал за "бьянконери" в берлинском финале Лиги чемпионов, последнем матче Пирло-игрока в этом турнире". Отмечают большую разницу в уровне двух команд. "Динамо даже мысленно не создавало ударов по воротам. Идея Луческу, вероятно, заключалась в том, чтобы удержать счёт и попытаться выиграть в последнюю четверть часа, но он не смог этого сделать".

La Stampa также выделяет Федерико Кьезу, неудачно дебютировавшего в чемпионате: "В Киеве Ювентус сумел открыть настоящего Кьезу". Наконец, сайт Tuttomercatoweb хвалит Деяна Кулусевски за скорость и прессинг. Здесь также разочарованы незаметностью Супряги, который практически не касался мяча. От игрока, о котором так много говорили в период трансферов, ждали куда большего.

Переводил с итальянского Сергей Шевченко