Динамо — Ювентус. Наши оценки

Football.ua оценивает действия футболистов киевского Динамо в поединке первого тура Лиги чемпионов УЕФА.

Нет сомнений, что отчетный вечер станет памятным для поклонников киевского Динамо, даже не смотря на исход первого противостояния с туринским Ювентусом (0:2). По большому счету, ничего критического по завершению данной игры не произошло. Итальянская команда одержала верх в ситуативной баталии с одним из своих прямых конкурентов, однако если со стороны Динамо были вскрыты и без того проблемные зоны подопечных Мирчи Луческу, то коллектив Андреа Пирло вряд ли останется доволен продемонстрированной слабостью в гибкости тактики.

Ювентус провел матч в монотонном характере, да — он оказался не по силу "бело-синим", но это лишь должно подтолкнуть тренерский штаб к адекватным ситуации решениям. Не более. Важнее было вернуться, и вновь услышать полноценное исполнение гимна Лиги чемпионов на родном стадионе. Тем более, что для некоторых игроков Динамо этот ритуал проводился впервые.

Football.ua оценивает игру футболистов Динамо в матче на НСК "Олимпийский" (по 10-балльной шкале).

Динамо Киев

Георгий Бущан — 6,0. Пыль в глазах после роскошных октябрьских матчей за сборную Украины теперь будет мешать адекватно смотреть на игру голкипера киевского Динамо. Возьмем, к примеру, отчетную встречу. Согласитесь, что четыре сейва, которые совершил по ходу матча встречи Войцех Щесны (на секунду, ровно столько же, сколько и украинский вратарь), не могут и близко быть сопоставимы с работой Бущана на ленточке. Первое, к чему можно высказать претензии — игра на выходах. Непонятно откуда появившаяся нервозность в действиях Георгия при стандартных положениях от соперников рисковала оставить Динамо ни с чем еще по ходу первого тайма. И вот тогда ситуация была бы действительно критичной, а конечный счет не таким уж и "приемлемым". Но Бущан спас. Действительно спас. Как минимум, дважды.

Томаш Кендзера — 5,0. Польский защитник киевлян провел не самый лучший матч. Даже к качеству "среднего" он подобрался лишь условно, ведь Кьеза спокойно распоряжался мячом в правом фланге обороны, а Кендзере не всегда удавалось встречать его лицом к лицу (к слову, в подобном стиле у Томаша получилось совершить все свои две (из двух) попытки удачного отбора за игру). Атакующие подключения ограничились лишь зоной у центра поля, ведь велик был риск пропустить за спину не только Федерико, но еще и регулярно смещавшегося в зону Аарона Рэмси. Во время первого гола необходимо ответить странные действия всей линии защиты Динамо при разборе игроков, поэтому винить отдельно Кендзеры, с позиции которого и пришел прострел Кьезы, не имеет смысла.

Илья Забарный — 4,5. Для юного игрока столичного клуба в новом сезоне происходит много открытий. Только недавно случился дебют в главной команде страны, а теперь приходится играть на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА. Давление колоссальное, но, к несчастью для фанатов Динамо, вполне предсказуемый провал концентрации пришелся именно на игру против Ювентуса. Забарный слишком часто терял позицию, пропуская в свою зону не только Морату, но и Рэмси, что и случилось во время первого гола.

Именно ошибка Ильи, который пошел закрывать испанца вместе с Миколенко, заставила Кендзеру разрываться между двумя игроками в зоне, одного из которых явно не он должен был закрывать по ситуации. И, естественно, второй гол, когда именно мимо Забарного зашел на точный удар головой Мората. Единственное, что можно отметить в "плюс" — количество и точность передач, по совокупному показателю которых Илья стал лучшим в этот вечер в составе своей команды.

Виталий Миколенко — 6,0. Номинальный левый защитник лишь под конец матча занял предпочтительную для него позицию на поле, после чего начал помогать команде в атакующих действиях, однако момент уже был упущен. Миколенко вместе с Забарным двигали мяч по полю для Динамо в этом тяжелом поединке, но большую часть передач отдавали в пределах своей линии. За игру один в один в обороне к Миколенко сложно предъявить претензии. Более того, в отличии от Забарного для которого это должно было базовой задачей, Виталий сумел выиграть единственный верховой мяч для своей команды внутри штрафной. В конце поединка Миколенко перешел на левый фланг обороны, как уже было упомянуто, поэтому сосредоточил свое внимание на атакующих действиях. Ювентус ударил второй раз именно через зону Миколенко, что только подтверждает тот факт, что в одиночку против столь опытного соперника "бровку" не закрыть, а Вербич помогал не особо.

Александр Караваев — 5,5. С левым флангом обороны Динамо ситуация обстояла несколько лучше, хотя именно в этой зоне орудовали Куадрадо и Кулусевски. Караваев старался держаться как можно глубже в обороне, поэтому, в отличии от партнеров на фланге, не владел мячом в достаточной степени во время атакующих действий киевлян. Необходимо подчеркнуть, что на противоположной от Александра стороне Куадрадо провоцировал соперника большую часть игрового времени достаточно пассивным выходом в переднюю линию. Вполне возможно, что если бы Караваев чаще покидал свою позицию, то Кьезу и Кулусевски могли бы поменять местами, и тогда именно в этой зоне Динамо пришлось бы несладко. Но Александр держал линию в низком блоке, что и стало причиной низкой активности в атаке. Когда необходимо было нарушить такой расклад, Луческу сразу его сменил.

Сергей Сидорчук — 6,5. Опорный полузащитник Динамо был одним из лучших в своей команде в этот вечер, если смотреть в разрезе полного игрового времени. И это даже несмотря на то, что именно из его зоны при первом голе наносил удар Кулусевски. Сидорчука, как и весь центр поля киевлян, стабильно "душили" прессингом соперники, но при игре своей команды вторым номером Сергей исправно брал реванш в позиционном отборе. Тут еще и концовку матча стоит вспомнить, когда Сидорчук был чуть ли не единственным игроком Динамо, который рвался отыгрывать хотя бы один мяч.

Виктор Цыганков — 5,5. Достаточно претензий было к Цыганкову по ходу поединка, большая часть которых заключалась в пассивных действиях при атаке, а также серьезным проблемам при противостоянии соперникам один в один в обороне. Что тут говорить, если дриблинг Цыганкова лишь однажды завершился успехом, в то время как мимо него оппонентам удалось пять раз провести мяч. В том числе, сделал это и Кьеза, на счету которого предголевой прострел во время первого взятия ворот Бущана. Хотя на фоне своей замены, Цыганков выглядел еще очень даже ничего.

Николай Шапаренко — 6,0. Похожа была игра со стороны Шапаренко на его выступления за сборную Украины. Да и функции тренерский штаб ему приписал (или в обратную сторону) ровно такие же — связывание полузащиты и атаки. Другой вопрос, что соперники не особо позволяли задерживаться с мячом в ногах, а также грамотно закрыли пространство перед Супрягой. Шапаренко приходилось разворачивать наступление в ширину или в линию позади себя. Отметим, быть может, общее движение, а также точность исполняемых действий — лучше пас был только у Забарного (из сравнимых общих показателей).

Виталий Буяльский — 5,0. Откровенно слабый матч для столь яркого футболиста на старте сезона. Буяльскому практически не доставалось мяча во время розыгрыша в центральной линии (1,9% против 5% на каждого для Шапаренко и Сидорчука), а поджидать удачный отскок у чужой штрафной не позволял сам сценарий встречи. Динамо оборонялось, Виталий работал в движении, но по показателям явно уступал в успешности тому же Сидорчку.

Карлос Де Пена — 5,5. Уругваец максимально продуктивен, когда Динамо удается вести игру с позиции первого номера, однако столь зависимый от наличия мяча в ногах игрок в то же время является уязвимым местом в построении Луческу. Ювентус включил прессинг — де Пены нет на поле, или он получает пас там, где угрожать воротам не имеет возможности. Практически не было заходов в чужую штрафную от Карлоса в этой встрече. Но стоит отметить, что в обороне он неплохо отработал в перекусывании передач соперников.

Владислав Супряга — 4,5. Лишь Вербич и Гармаш в этот вечер владели мячом в своей команде в игровое время меньше, чем нападающий киевского Динамо. Вспоминаются лишь два момента с активным участием Супряги: удар головой в середине первого тайма и удачный перехват с отсутствием успеха в последовавшем рывке в чужую штрафную мимо трех соперников. Тяжелая ситуация для украинского форварда, но Луческу все равно продолжает ему доверять. И это — правильно.

Жерсон Родригес — 5,0. Отличие выхода люксембуржца на замену от вышедшего на 10 минут позднее Вербича лишь в семи касаниях мяча. Родригес просто не смог пойти в ногу с поединком, а перед глазами до сих пор стоит только один момент с его участием — неточный пас во фланг у чужой штрафной на Кендзеру.

Денис Попов — 5,5. Центрального защитника Луческу выпускал исключительно с точки зрения перехода Виталия Миколенко на левый фланг обороны. Денис просто выполнял поставленные тренерским штабом перед ним задачи, и делал это вполне сносно. В эпизоде со вторым голом к нему никаких претензий — своего игрока он "маркировал" правильно. А больше Ювентус и не совершал попыток войти в штрафную Бущана.

Беньямин Вербич — 5,0. После своего выхода на замену за двадцать минут до конца поединка, словенец расположился на левом фланге атаки, где показал достаточно низкую активность, сделав всего 10 касаний мяча за игру.

Денис Гармаш появился на поле меньше чем за 2 минуты до конца основного времени, и единственное, что успел сделать, это собрать гул одобрения вперемешку с недовольством с трибун. Вот такой он — дебют после возвращения.

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