Динамо уступило Ювентусу

Дубль Альваро Мораты испортил коллективу Мирчи Луческу момент возвращения в групповой этап Лиги чемпионов (0:2).

Особенным для киевского Динамо текущий сезон станет лишь от того факта, что "бело-синим" наконец-то удалось преодолеть квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА. Уже после триумфального двухматчевого противостояния прошла жеребьевка группового раунда, и подопечные Мирчи Луческу узнали своих соперников по квартету. Состав группы G видится достаточно боевым, а каждая игра украинского коллектива будет приправлена славой еврокубковых битв прошлого. Новая страница в истории для Динамо начиналась на поле столичного НСК "Олимпийский" в прохладный октябрьский вечер.

Коллектив Луческу подходил к отчетному противостоянию на фоне успешной игры во Львове против Руха в рамках Украинской Премьер-лиги (2:0). Киевляне в турнирной таблице национального первенства располагаются там, где и хотели от начала эпохи нового тренера — на номинальной первой строчке благодаря лучшей статистике, чем у полтавской Ворсклы — поэтому к стартовой игре готовились в хорошем расположении духа.

Про соперников Динамо так сказать было нельзя. Ювентус в зоне еврокубков после четырех сыгранных туров, однако находится лишь на пятом месте после двух ничейных результатов. И если после выезда к римской Роме (2:2) к тогда еще малознающему о команде Андреа Пирло можно было не предъявлять претензий, то 1:1 с аутсайдером Кротоне почти через месяц от игры на "Стадио Олимпико" в Турине восприняли болезненно. "Зебры" приехали в Киев без Криштиану Роналду и с несыгранным в рамках новой тактики Пирло составом, что фактически выравнивало шансы между чемпионом Италии и вице-чемпионом Украины.

Шахматы между двумя опытными футболистами в своем прошлом проходили в первом тайме отчетного поединка. Динамо начало поединок с качественным высоким блоком, однако Ювентусу удалось обойти его через длинный первый пас. В атаке коллектив Луческу предложил большое число фланговых перед, и такой тактики придерживался по ходу всей игры. Ощутимого перевеса это не давало, однако Щесны и оборона гостей давала поводы верить в успешность такого подхода в конечном итоге.

По большому счету — классический тайм матча уровня Лиги чемпионов, когда каждая из команд старается рисковать по минимуму. Но и в такой ситуации у ворот Бущана было не спокойно. Страдал правый фланг обороны Динамо, где Кендзера лишь пару раз по ходу матча не проиграл эпизод один в один Кьезе. При этом, сам голкипер киевлян заставлял нервничать фанатов команды, чередуя феноменальные спасения на реакции с откровенно панической игрой при подачах со стандартных положений. Ни одна из трех попыток Юве забить ударом в створ не завершилась успешно, как и не привела к голу Кьеллини осечка Бущана. Динамо к серьезному созданию моментов за первый тайм не приблизилось.

Второй тайм был словно холодный душ с самого его старта. Мората подловил удачный отскок после сейва со стороны Бущана удара Кулусевски со входа в штрафную уже на первой минуте после возвращения команд на поле. Этот эпизод задал тон для всего дальнейшего происходящего на поле — Юве, как типичный итальянский клуб, слегка подсел в оборону, а от Динамо теперь требовалось показывать себя в позиционном футболе. И надо сказать, что острота атак киевлян серьезно подросла, как и увеличилось общее количество заходов в чужую штрафную. Луческу пытался освежить игру с помощью замен, но Родригес, откровенно, не сумел отметиться успешным входом в поединок, а перестроение в оборону с уходом Миколенко во фланге начало давать преимущество только в заключительные 10 минут матча.

К несчастью, этот период киевский клуб начал с очередного пропущенного мяча. Простая подача Куадрадо из глубины правого фланга пришлась точно на голову Альваро Морате, который пробил под Бущаном. Не удержали в этой ситуации как раннее подключение флангового защитника, так и самого форварда внутри своих владений игроки Динамо. Отыгрывать два против Ювентуса — дело не из приятных при любом тренере туринцев. Гости отошли в глубокую оборону, а хозяева сумели преодолеть хотя бы начальный рубеж только перед уходом в компенсированное время. Обострения мы так и не дождались. Возвращение получилось неудачным, но борьба далека от своего завершения.

В следующем туре киевскому Динамо предстоит сыграть гостевой поединок против венгерского Ференцвароша, а туринский Ювентус на своем поле сразится с каталонской Барселоной.Динамо —0:2Мората, 46, 85Бущан — Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев (Попов, 70) — Сидорчук — Цыганков (Вербич, 71), Шапаренко, Буяльский (Гармаш, 89), Де Пена (Родригес, 60) — Супряга.Щесны — Куадрадо, Бонуччи, Кьеллини (Демирал, 19), Данило — Бентанкур (Артур, 79), Рабио, Кьеза — Рэмси (Бернардески, 79) — Кулусевски (Дибала, 55), Мората.Предупреждения: Бентанкур, Куадрадо, Демирал.