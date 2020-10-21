Динамо терпело, но все решили индивидуальные ошибки — разбор поражения от Ювентуса

Football.ua анализирует поражение Динамо в первом матче группового этапа Лиги чемпионов.

Киевляне на своем поле уступили Ювентусу со счетом 0:2. Дубль на счету Альваро Мораты.

1. Мирча Луческу решил не менять с первых минут сочетание футболистов в задней линии. Александр Караваев вновь появился слева в защите, а пару в центре составили Илья Забарный и Виталий Миколенко. В центральном треугольнике, к счастью, обошлось без изменений. Слева в полузащите наставник мог выбирать между Карлосом Де Пеной и Беньямином Вербичем, но выбрал первого. Как итог, 4-2-3-1 в исполнении Динамо, тогда как при обороне команда преобразовывалась в 4-1-4-1.

Динамо — Ювентус. Наши оценки

2. У Ювентуса отсутствовали Криштиану Роналду, Вестон Маккени, а также Маттейс Де Лигт и Алекс Сандро, но все равно состав подобрался отличный. Андреа Пирло в своем дебютном матче Лиги чемпионов не стал отходить от схемы с тройкой защитников — 3-4-1-2. Отметим, что расположение футболистов на поле в команде Пирло постоянно менялось: Клаусевски порой оказывался на правом краю атаки, а в других случаях ближе к Морате в нападении; Рэмси мог вместе с тем же Моратой быть в паре форвардов, или же действовать из глубины, а иногда и вовсе ближе к левому флангу; после замены Кьеллини команда ситуативно переходила на четвертку защитников, где Куадрадо и Данило исполняли роль крайних защитников. Мы же рисуем расположение футболистов, руководствуясь усредненными позициями.



3. Ювентус отказался от высокого блока и позволял Динамо разыгрывать коротко от своих ворот. В начальной стадии построения своих атак к центральным защитникам порой опускался Сергей Сидорчук. Как следствие, ниже вынуждены были садиться Шапаренко и Буяльский. На стопкадре ниже показан лишь один из способов, как Динамо начинало строить свои атаки.

Динамо вчера столкнулось с проблемой: как доставить мяч в финальную треть поля, в зоны, хотя бы, на подступах к штрафной соперника. И здесь сразу несколько проблем, которые собираются в цепочку. Попробуем им охарактеризовать.

Открывание между линиями. В моментах, когда Буяльский опускался ниже, кто-то должен исполнять его функции — находить пространство между линиями. Один из этих "кто-то" — это Виктор Цыганков. 15-й номер много двигался без мяча, смещался в центр и оставлял фланг Кендзере. Однако порой было так, как показано на стопкадре. У Динамо образовались разрывы между тройкой атакующих игроков и всей остальной командой, которая в тот момент занималась билд-аппом.

Как доставить мяч футболистам, которые нашли свободное место между линиями? По данным WhoScored, игроки Динамо не выполнили ни одной передачи вразрез. Отсюда и тянутся проблемы в фазе атаки. Как продвигать мяч в центре поля против Ювентуса — пожалуй один из главных вопросов, на который в ближайшее время должен ответить тренерский штаб. В первую очередь, самим себе. В отчетной игре одним из таких приемов были забеги с мячом от Шапаренко, когда Николай на дриблинге преодолевал расстояние. У десятки Динамо набралось 4 удачных обводки из 4.

Проигранная борьба Супрягой. Третьим важным элементом Динамо в построении собственных атак должны были стать выигранные единоборства впереди. К сожалению, Супряга выиграл верховую борьбу лишь дважды из пяти попыток. Также нападающий выиграл 4 единоборства в атаке из 12 дуэлей, совершил 11 потерь.

Как итог, Динамо хоть и нанесло 7 ударов (4 в створ), но большинство из них, как говорится, для статистики. Киевляне так и не создали ни одного голевого шанса, чтобы мы с криком схватились за голову. Украинский клуб не уступил Юве в плане контроля мяча, у Динамо была приличная точность передач — 533 паса с точностью 86%. Для сравнения у туринцев 581 пас с точностью 88%. Однако как конвертировать контроль мяча в голевые моменты с таким уровнем сопротивления, Динамо не знало.

4. Идеально описал план на игру Мирча Луческу.

"Доволен игрой, но не доволен ошибкой на 46-й минуте, после которой мы пропустили гол. Это полностью изменило картину на поле. Мы выходили на второй тайм с тем, чтобы рискнуть, забить гол и выиграть матч. Мы сделали это слишком поздно", — сказал Луческу.

В этом плане вчерашняя игра по своему сценарию напоминала недавний матч сборной Украины с Испанией, где наша команда терпела, оборонялась низким блоком в надежде не пропустить и один раз словить соперника на контратаке. Есть два "но". Первое: Динамо пропустило в первой же атаке после перерыва. Второе: киевляне не "парковали автобус" весь матч. Да, Динамо откатывалось назад и низко располагалось при позиционной обороне, но это не "автобус", который "припарковал" Луческу в играх с Шахтером или АЗ, например. Игроки Динамо вступили в 93 единоборства, выиграв при этом 43%. Соответственно, игроки Ювентуса — 57%. Для сравнения, в матче с Гентом на выезде было 133 единоборства.

5. Луческу постарался изменить игру заменами, усилив левый фланг переводом Виталия Миколенко. На позицию центрального защитника вышел Денис Попов, а также Беньямин Вербич поменял Цыганкова.В итоге, справа в полузащите располагался Жерсон, который ранее поменял Де Пену, слева — Вербич, под ним — Миколенко. Добавилось больше проходов флангами и навесных передач, но без моментов. А откуда им взяться, если Миколенко сделал один точный навес из трех попыток, а Кендзера — два из пяти?

6. Подытоживая. Динамо и не сидело глухо в обороне, но и не показало ничего в атаке. По поводу "не припарковались", пересмотрите первый гол Юве, Цыганкова так и никто не подстраховал в моменте, когда его обыгрывал Кьеза.

А теперь вспомните матч Украины и Испании, когда у нас на флангах обороны регулярно было 3 против 2. Несмотря на то, что Ювентус не использовал высокий прессинг, в центре поля у киевлян были проблемы с продвижением мяча. Единственным светлым пятном именно в плане продвижения мяча был Шапаренко. О том, как Динамо доставляло мяч в 16-метровую зону уже даже не говорим.

Статистические данные WhoScored и inStat.

Алексей Мацкевич, Football.ua