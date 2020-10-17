Динамо — Ювентус: прогноз на матч Лиги чемпионов

Киевское Динамо примет Ювентус в матче Лиги чемпионов.

Динамо примет Ювентус в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет в Киеве на НСК Олимпийский во вторник, 20 октября. Стартовый свисток — в 19:55 по киевскому времени.

Букмекеры и в предстоящем поединке ожидаемо прогнозируют успех подопечным Андреа Пирло, но коэффициент на гостей более чем привлекательный.

Так, в компании Parimatch, на победу киевлян можно сделать ставку с коэффициентом 5,20, тогда как на успех Ювентуса ставки принимаются с коэффициентом 1,83. Ничейный результат здесь оценили в 3,35.

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