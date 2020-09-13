АЗ подписал форварда сборной Швеции перед игрой с Динамо

13 сентября 2020

фото АЗ

Нидерландский клуб проводит усиление состава.

АЗ подписал шведского нападающего Йеспера Карлссона, сообщает официальный сайт нидерландского клуба.

Соглашение с 22-летним футболистом подписали до лета 2025-го года. Согласно порталу Transfermarkt, его стоимость составляет 900 тысяч евро.

В прошлом сезоне Йеспер Карлссон провел 19 поединков в футболке Эльфсборга, забив 10 голов и сделав четыре ассиста. Также на его счету два матча за сборную Швеции.

Следить за событиями матча Динамо — АЗ вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна во вторник, 15 сентября, и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Источник: ФК АЗ Алкмаар

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