Динамо огласило заявку на матч против АЗ

Бурда, Гармаш и Кадири — вне списка.

Официальный сайт УЕФА опубликовал заявку Динамо на предстоящий поединок квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ.

Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун, Бойко

Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Тымчик, Забарный, Сирота, Вантух, Вивчаренко, Кендзера

Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Алибеков, Дуэлунд

Нападающие: Соль, Кравец, Родригеш, Русин, Супряга

Отметим, что в заявке отсутствуют полузащитники Денис Гармаш и Мохаммед Кадири, а также защитник Никита Бурда, который перенес операцию на ахилле.

Ранее сообщалось, что Кадири не примет участие в матчах Динамо, так как близок к возвращению в тульский Арсенал.