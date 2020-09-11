Динамо огласило заявку на матч против АЗ

Официальный сайт УЕФА опубликовал заявку Динамо на предстоящий поединок квалификационного раунда Лиги чемпионов против АЗ.
Вратари: Бущан, Нещерет, Моргун, Бойко
Защитники: Попов, Шабанов, Миколенко, Караваев, Тымчик, Забарный, Сирота, Вантух, Вивчаренко, Кендзера
Полузащитники: Сидорчук, Вербич, Шепелев, Шапаренко, Цитаишвили, де Пена, Цыганков, Леднев, Андриевский, Буяльский, Алибеков, Дуэлунд
Нападающие: Соль, Кравец, Родригеш, Русин, Супряга
Отметим, что в заявке отсутствуют полузащитники Денис Гармаш и Мохаммед Кадири, а также защитник Никита Бурда, который перенес операцию на ахилле.
Ранее сообщалось, что Кадири не примет участие в матчах Динамо, так как близок к возвращению в тульский Арсенал.