АЗ огласил заявку на матч против Динамо

Нидерландская команда подала список игроков, которые смогут сыграть против киевлян.

Динамо сыграет с АЗ в рамках поединка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. АЗ огласил заявку на игру против команды Луческу.

Голкиперы:

1. Марко Бизот

16. Хоби Верхюлст

30. Меес Баккер (заявка Б)

54. Сем Вестервелд (Б)

55. Бо Реус (Б)

56. Элбер Эвора

Защитники:

2. Юнас Свенссон

3. Пантелис Хацидиакос

4. Рон Влаар

15. Оуэн Вейндал (Б)

22. Тимо Летсхерт

26. Юкинари Сугавара

27. Рамон Леувин

29. Йорис Крамер

35. Джоуи Якобс (Б)

40. Максим Гуллит (Б)

45. Куинтен Деккерс (Б)

47. Рик Регелинг (Б)

49. Фонс Хеммел (Б)

51. Тейс Велтхейс

53. Робин Латхауэрс (Б)

57. Йорн Беркхаут (Б)

59. Семн Диркс (Б)

Полузащитники:

6. Фредрик Мидтше

8. Теун Коопмейнерс

10. Дани де Вит

18. Хокон Эвьен

20. Йорди Класи

21. Кензо Гаудмейн (Б)

23. Мохамед Таабуни (Б)

24. Тиджани Рейндерс

25. Тейс Оостинг (Б)

28. Альберт Гвюдмюндссон

31. Пеер Коопмейнерс (Б)

32. Дес Кунст (Б)

36. Эмир Бибероглу (Б)

42. Брам Франкен (Б)

43. Рихард Седлачек (Б)

46. Ренс ван дер Вахт (Б)

52. Зико Бюрмеестер (Б)

Нападающие:

7. Келвин Стенгс

9. Майрон Боаду (Б)

11. Уссама Идрисси

14. Ферди Дрейф

17. Закария Абухляль

37. Ричонелл Маргарет

39. Иман Гриффит (Б)

44. Бараси (Б)

50. Сулиман Аллюш (Б)

60. Теймен Вилдебур (Б)

Тренер: Арне Слот

Следить за событиями матча Динамо — АЗ вы сможете в текстовой онлайн-трансляции, которая будет доступна во вторник, 15 сентября, и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, что ранее список футболистов на игру обнародовало Динамо. В нем не нашлось место для Дениса Гармаша, Никиты Бурды и Мохаммеда Кадири.