Коман: Лига чемпионов — турнир, в котором победить сложнее всего

Полузащитник Баварии дал комментарий перед матчем против ПСЖ.

Бавария сыграет с ПСЖ в финале Лиги чемпионов. Воспитанник парижан Кингсли Коман обещает, что немецкая команд сделает все, чтобы победить.

"ПСЖ? Я вырос в этом клубе, но теперь я в Баварии. Я покинул Париж шесть лет назад. Думаю, что сейчас там играет всего два футболиста, которые были тогда. Это не будет игра между мной и ПСЖ, а между Баварией Мюнхен и ПСЖ. Мы хотим победить и сделаем для этого всё, что в наших силах.

На групповом этапе мы показали выдающуюся игру, победили во всех матчах. Хотя сейчас ситуация другая, мы должны продолжать хорошо играть, с большой агрессией. Пока что у нас это получалось, и теперь у нас впереди осталась всего одна игра, в которой мы хотим непременно одержать победу и идеально закончить сезон в Лиге чемпионов!

Мы знаем, что Лига чемпионов — это турнир, в котором победить сложнее всего. В последний раз Бавария брала титул семь лет назад. В воскресенье у нас будет шанс еще раз добиться этого, и мы сделаем все для этого", — приводит слова Комана официальный сайт Баварии.

Матч Пари Сен-Жермен — Бавария состоится в воскресенье, 23 августа, в 22:00. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.