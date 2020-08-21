Бавария вышла на первое место в клубном рейтинге УЕФА

Среди украинских команд самую высокую строчку занимает Шахтер — 12 место.

Бавария в полуфинале Лиги чемпионов обыграла Лион (3:0). Благодаря этому она сравнялась по очкам в клубном рейтинге УЕФА с Реалом (по 134), но обошла мадридцев благодаря лучшему показателю в нынешнем сезоне.

В текущей кампании мюнхенцы пополнили свою копилку 34 пунктами, в то время, как Реал – 17.

Также в топ-10 входят Барселона (128), Атлетико (127), Ювентус (117), Ман Сити (116), ПСЖ (113), Севилья (100), Ливерпуль (99).

Шахтер идет на 12-м месте с 85 очками. "Горняки" отстают на шесть пунктов от Арсенала, а Боруссию Д и Тоттенхэм опережают по дополнительным показателям.

Динамо с 55 баллами расположилось на 26-м месте, Заря с 12,5 – 115, Александрия, Мариуполь, Ворскла и игравший в финале Лиги Европы Днепр занимают места со 151 по 155.