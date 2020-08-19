Нагельсманн: ПСЖ заслужил свой билет в финал

Главный тренер РБ Лейпцига — о матче против ПСЖ.

В полуфинале Лиги чемпионов ПСЖ разобрался с РБ Лейпцигом. Наставник "быков" дал свой комментарий по игре.

"ПСЖ заслужил свой билет в финал. В первые 10-12 минут мы неплохо справлялись, создавали моменты. После второго пропущенного гола стало уже окончательно сложно войти обратно в игру, тем более что ПСЖ — это очень классная команда. Сложно принять поражение, но таков футбол".

"После второго гола наши игроки начали терять веру в себя. Это естественно. Сейчас сложно думать о том, какой же отличный сезон мы провели в Лиге чемпионов, но через неделю все снова будет в порядке. Молодая команда хорошо себя проявила в этом турнире, и мы постараемся повторить в следующем сезоне".

"Мы не станем ни первой, ни последней командой, не сумевшей остановить Неймара. Будучи тренером, ты всегда думаешь о будущем. И сейчас мы можем вынести из произошедшего немало позитивных моментов. Во-первых, это отношение к делу. Мы показали характер, но вынуждены признать, что соперник был сильнее", — приводит слова Юлиана официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча РБ Лейпциг – ПСЖ.