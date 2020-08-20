Бавария подарила Аяксу место в группе Лиги чемпионов

Первой команде Нидерландов не придется пробиваться сквозь сито квалификации.

Бавария обыграла Лион 3:0 и стала вторым финалистом Лиги чемпионов сезона-2019/20. Как и ПСЖ, мюнхенцы обеспечили себе групповой этап ЛЧ на следующий сезон благодаря успехам в чемпионате.

Поэтому место победителя Лиги чемпионов в групповом этапе перейдет к лучшей команде 11-й ассоциации в рейтинге УЕФА – Нидерландов. Таковой является Аякс. Хоть в Эредивизи в прошлом сезоне и не вручали чемпионский титул (сезон был прерван из-за коронавируса), права чемпиона достались лидирующим на момент остановки чемпионата амстердамцам.

Место Аякса в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов досталось российскому Краснодару, который должен был стартовать с третьего раунда турнира.

Также на групповом этапе сыграет чемпион Украины Шахтер, а Динамо начнет свой путь в третьем квалификационном раунде.