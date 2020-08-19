Лопеш: Мы держимся скромно, но постараемся создать сложности Баварии

Португальский голкипер прокомментировал предстоящую игру против чемпиона Германии.

Лион сыграет против Баварии в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов. Голкипер "ткачей" испытывает небольшое волнение, но собирается создать трудности противнику.

"Мне хватает адреналина, мы же в полуфинале Лиги чемпионов. Не каждому доводится сыграть в нем. Нам повезло, что мы вышли в полуфинал и сыграем с такой знаменитой командой, как Бавария.

Мы держимся скромно, но мы дошли так далеко и завтра постараемся создать сложности Баварии", — приводит слова Лопеша официальный сайт УЕФА.

Матч Лион — Бавария состоится в среду, 19-го августа, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.