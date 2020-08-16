Антони Лопеш: Ощущения невероятные, ведь Лион — команда-сенсация

Голкипер "ткачей" высказался о победе над Манчестер Сити в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Лион сенсационно вышел в полуфинал Лиги чемпионов, добыв победу над Манчестер Сити со счетом 3:1. Вратарь французского клуба Антони Лопеш поделился эмоциями после неожиданного триумфа своей команды.

"Ощущения невероятные, ведь мы — это команда-сенсация. Не думаю, что многие люди ожидали, что мы дойдем до этой стадии Лиги чемпионов".

"У нас есть право на то, чтобы продолжать мечтать и верить", — приводит слова Антони Лопеша официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Лион.