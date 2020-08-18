Нойер: Лион — команда, которая очень хорошо действует тактически

Немецкий голкипер дал комментарий перед матчем Лиги чемпионов.

Бавария сыграет против Лиона в полуфинале Лиги чемпионов. Мануэль Нойер считает, что соперник очень хорошо подготовлен тактически.

"В футболе все происходит очень быстро. Нельзя слишком долго почивать на лаврах и вспоминать то, что уже прошло: "Вау, то, что мы сделали, просто невероятно". Вместо этого мы должны сделать следующий шаг и сосредоточиться на следующей задаче.

Лион — команда, которая очень хорошо действует тактически, которая может контратаковать и которая безжалостно наказала Сити за ошибки. В матче с ними нужно быть начеку. За ошибки быстро наказывают и так же быстро можно вылететь из турнира. Все мы жаждем победы и психологически находимся в хорошей форме. Мы предельно сосредоточены и знаем, что этот матч значит для нас", — приводит слова Нойера официальный сайт Баварии.

Матч Лион — Бавария состоится в среду, 19-го августа, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.