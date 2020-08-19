Гарсия — о пути Лиона в Лиге чемпионов: Аппетит приходит во время еды

Главный тренер "ткачей" дал комментарий перед игрой против Баварии.

Лион сыграет против Баварии в полуфинале Лиги чемпионов. Руди Гарсия верит в успех своей команды, полагаясь на триумф против Ювентуса и Манчестер Сити.

"Бавария — команда без слабых мест. Если бы вы посмотрели на нашу статистику и статистику Ман Сити перед [четвертьфинальным] матчем, то вы бы подумали, что мы ничего не сможем сделать. Если смотреть на статистику Баварии, то в этом плане ничего не изменилось. Но у нас точно такой же подход, как к другим матчам до этого. Мы аутсайдеры, но у нас такие же шансы выйти в финал. Если мы ими воспользуемся, то будем там.

Решение[,как остановить Баварию,] заключается в том, чтобы не дать слабину психологически. Сити забил больше сотни голов в чемпионате. Не смотрите слишком много на цифры. Если бы мы так делали, то остались бы в гостинице и посмотрели матч по телевизору.

Мы знаем, с кем играем и какие у них качества. У Баварии нет слабых мест, но идеальных команд не существует. Если нам удастся навязать свою игру и грамотно распоряжаться мячом, хорошо комбинировать, то мы тоже можем чего-нибудь добиться. Дело не только в обороне. Мы должны верить в себя. Мы знаем, что можем доставить сопернику неприятности.

Мы в полуфинале. Мы выбили Юве и Ман Сити, но еще ничего не выиграли. Поэтому мы должны сосредоточиться на следующем матче. Обе игры — против чемпиона Италии и серебряного призера премьер-лиги — укрепили нашу веру в свои силы.

Аппетит приходит во время еды. У нас есть аппетит к тому, чтобы выйти в финал. И мы можем сделать это, если проведем завтра классный матч. Это зависит и от Баварии тоже, но мы попробуем разыграть свои сильные качества", — приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА.

Матч Лион — Бавария состоится в среду, 19-го августа, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.