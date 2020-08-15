Пике: Барселона достигла дна, я готов уйти, если клубу нужна новая кровь

Защитник Барселоны — о разгромном матче против мюнхенской Баварии.

В рамках 1/4 финала ЛЧ Барселона противостояла Баварии. Мюнхенский клуб без проблем разобрался с каталонским. Ход встречи прокомментировал Жерар Пике.

"Кошмарный поединок, ужасные ощущения. Позор – слово, которое описывает ситуацию. Нельзя так играть в еврокубках, это уже не в первый, второй или третий раз. Сложная ситуация, надеюсь, мы вынесем урок. Нужна реакция и изменения".

"Я говорю не о тренере или не о игроках, ни на кого не указываю. Нужны структурные изменения везде, ибо это уже не впервые. Нет неприкасаемых. Я готов уйти, если нужная новая кровь и другая динамика. Я первый, кто готов уйти, потому что мы достигли дна".

"Все в команде должны отреагировать и решить, что будет для клуба лучше – это главное сейчас", — приводит слова Жерара Пике Marca.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Барселона – Бавария.