Малиновский получил одну из худших оценок в матче Аталанта — ПСЖ по версии Whoscored

Украинский полузащитник не смог показать себя с лучшей стороны.

Руслан Малиновский начал поединок против Пари Сен-Жермен на скамье запасных и вышел на замену на 59-й минуте.

За отведенное время украинский полузащитник успел наиграть на оценку в 5,9 балла. Это один из худших показателей в матче.

Более низкую оценку на две команды получили лишь три игрока: Тимоти Кастань, Луис Муриэль и Хосе Паломино.

Малиновский в этом сезоне отыграл 44 поединка, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Пари Сен-Жермен.