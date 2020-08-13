Малиновский получил одну из худших оценок в матче Аталанта — ПСЖ по версии Whoscored

13 августа 2020

Руслан Малиновский, getty images

Украинский полузащитник не смог показать себя с лучшей стороны.

Руслан Малиновский начал поединок против Пари Сен-Жермен на скамье запасных и вышел на замену на 59-й минуте.

За отведенное время украинский полузащитник успел наиграть на оценку в 5,9 балла. Это один из худших показателей в матче.

Более низкую оценку на две команды получили лишь три игрока: Тимоти Кастань, Луис Муриэль и Хосе Паломино.

Малиновский в этом сезоне отыграл 44 поединка, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Пари Сен-Жермен. 

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