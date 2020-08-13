Аталанта — ПСЖ 1:2 Видео голов и обзор матча

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка четвертьфинала Лиги чемпионов.

Пари Сен-Жермен сошелся в противостоянии с Аталантой в рамках четвертьфинального поединка Лиги чемпионов, победитель которого должен был пробиться в следующую стадию турнира.

Аталанта близилась к сенсации, минимально ведя в счете к концу встречи, однако парижане за три минуты переломили ход матча и дважды поразили ворота соперника.

Таким образом, ПСЖ добыл волевую победу над Аталантой (2:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1995 года.

Смотрите видео голов и обзор матча Аталанта — ПСЖ:

Аталанта — ПСЖ 1:2

Голы: Пашалич, 27 — Маркиньос, 90, Чупо-Мотинг, 90+3

Аталанта: Спортьелло — Толой, Кальдара, Джимсити (Паломино, 60) — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс (Кастань, 82) — Пашалич (Муриэль, 70), Гомес (Малиновский, 59) — Сапата (Да Рива, 82)

ПСЖ: Навас (Рико, 79) — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат — Гуйе (Дракслер, 72), Маркиньос, Эррера (Паредес, 72) — Сарабия (Мбаппе, 60), Икарди (Чупо-Мотинг, 79), Неймар

Предупреждения: Джимсити, Фройлер, де Роон, Сапата, Толой, Паломино — Бернат, Эррера, Паредес