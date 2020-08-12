Малиновский вышел на замену в матче с ПСЖ

Украинский полузащитник появился на поле вместо Гомеса на 59-й минуте встречи.

Аталанте противостоит Пари Сен-Жермен в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, где по итогам первого тайма бергамаски минимально ведут в счете благодаря голу Марио Пашалича (1:0).

Полузащитник Руслан Малиновский оказался вне стартового состава на этот поединок, однако главный тренер Джан Пьеро Гасперини решил выпустить украинца во втором тайме.

Малиновский появился на поле на 59-й минуте встречи, заменив капитана Алехандро Гомеса, при этом капитанская повязка перешла Рафаэлу Толою.

Напомним, что следить за событиями матча Аталанта — ПСЖ вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.