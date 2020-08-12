Малиновский начнет матч против ПСЖ на скамейке запасных

Стали известны стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Аталантой и ПСЖ.

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский остался на скамейке запасных на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против ПСЖ. Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини решил выпустить вместо него Марио Пашалича.

Как и ожидалось, восстановившийся после полученной травмы лидер парижан Килиан Мбаппе оказался в запасе. Вероятно, Томас Тухель сможет с его помощью усилить игру команды во втором тайме.

Аталанта: Спортьелло — Толой, Кальдара, Джимсити — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс — Пашалич, Гомес — Сапата

Запасные: Росси, Джельми, Шутало, Паломино, Чиборра, Муриэль, Пикколи, Малиновский, Да Рива, Кастань, Белланова, Колли

ПСЖ: Навас — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат — Гуйе, Маркиньос, Эррера — Сарабия, Икарди, Неймар

Запасные: Рико, Булка, Мбаппе, Паредес, Чупо-Мотинг, Диалло, Дракслер, Баккер, Калимуэндо-Мюинга, Дагба, Руис-Атиль, Мбе Со

Матч Аталанта — ПСЖ начнется в 22:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.