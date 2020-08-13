Неймар: Даже не допускал мысли, что мы вернемся домой уже завтра

Бразильский вингер амбициозно настроен на оставшуюся часть турнира.

Пари Сен-Жермен совершил героический камбэк в поединке 1/4 финал Лиги чемпионов против Аталанты благодаря двум голам под занавес встречи.

Неймар утверждает, что даже не думал о том, что парижане могут покинуть розыгрыш турнира и не пройти в следующую стадию.

"Даже мысли не допускал, что мы вернемся домой уже завтра. Мы стремились лишь к одному — пройти в полуфинал.

Нам нужно исправить ошибки и провести еще одну отличную игру. Мы очень счастливы сейчас. У нас очень сильная команда, настоящая семья, которая верит, что нас невозможно выбить", — приводит слова Неймара официальный сайт УЕФА.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Аталанта — Пари Сен-Жермен.