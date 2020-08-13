ПСЖ совершил героический камбэк в матче с Аталантой и вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов

Голы Маркиньоса и Эрика-Максима Чупо-Мотинга в концовке поединка принесли парижанам победу (2:1).

В Португалии стартовал финал восьми Лиги чемпионов. В первом матче 1/4 финала встречались итальянская Аталанта и французский ПСЖ. Парижане не могли рассчитывать на Килиана Мбаппе с первых минут, так что тянуть на себя одеяло был вынужден лишь Неймар. Бразилец мог открыть счет уже на третьей минуте, убежав в чистый выход один на один со Спортьелло, но умудрился не попасть по воротам. Номинальные гости еще несколько минут контролировали мяч, после чего отдали его во владение сопернику.

Бергамаски могли забить относительно быстрый гол в завершении позиционной атаки, но Навас не дал этому случиться. Кейлор продемонстрировал блестящую реакцию, переведя мяч на угловой после удара Хатебура головой. Уже через минуту голкипер ПСЖ совершил еще один блестящий сейв, но в данном случае вероятный гол не был бы засчитан из-за офсайда. После этого "богиня" провела еще несколько минут на чужой половине поля, а затем отдала мяч сопернику. Парижане оккупировали чужую половину поля, проводя атаку за атакой. Одна из низ могла завершиться взятием ворот, отдай Неймар точный пас под удар Икарди, но бразилец ошибся при передаче.

Подопечные Тухели продолжали оказывать давление на чужую штрафную, но до завершающего удара по воротам дело не доходило. А затем Аталанта совершенно внезапно повела в счете. Сапата вывел Пашалича на ударную позицию, а Марио потрясающим ударом послал мяч в дальний угол – 1:0. Уже в следующей атаке ПСЖ едва не сравнял счет – мяч просвистел рядом со штангой после удара Неймара из-за пределов штрафной.

Затем бергамаски снова забрали мяч под свой контроль, перебравшись на чужую половину поля. Там они провели несколько затяжных атак, но не доводили их до ударов по воротам. Номинальные гости же могли забить благодаря заработанному опасному штрафного, но прямой удар Неймара не нес угрозы для Спортьелло. В еще одном эпизоде все тот же Неймар был обязан забивать после ошибки Хатебура, но нападающий запорол еще один момент, пробив крайне неудачно. В последние минуты первого тайма на поле не происходило ничего выдающегося, так что счет не претерпел изменений. Команды отправились отдыхать при минимальном преимуществе "богини".

После возобновления игры подопечные Гасперини забрали мяч под свой контроль. Они провели несколько безуспешных затяжных атак, после чего снова перешли на игру вторым номером. Парижане могли забить быстрый гол после прямого удара со штрафного, однако Неймару не удалось перебросить мяч через стенку. После этого подопечные Тухеля продолжили атаковать, но не оказывали никакого давления на ворота Спортьелло. А вот номинальные хозяева создали по-настоящему опасный момент, который, возможно, мог бы закрыть игру, но гол все же не состоялся. Джимсити был обязан забивать после скидки Пашалича, но не попал по воротам с близкого расстояния.

Тухель рано выпустил на поле Мбаппе, который должен был добавить остроты и скорости своей команде на чужой половине поля. Килиан сразу активно вошел в игру, однако его стараний было недостаточно для создания опасных моментов. Несмотря на ощутимое игровое преимущество, парижане даже не наносили ударов по воротам, а Спортьелло пребывал без серьезной работы. Уже во второй половине второй 45-минутки оборона Аталанты начала проседать, из-за чего голкиперу "богини" приходилось потрудиться.

В одном из эпизодов Мбаппе мог отличиться в завершении сольного прохода, но ему не удалось переиграть Спортьелло. Напоминал о себе и Неймар, но его удары не несли угрозы для вратаря бергамасков. Гораздо более активным был Мбаппе. Килиан снова вырвался на ударную позицию и пробил по воротам, но мяч до них не долетел, так как Паломино бросился под мяч и перевел его на угловой. Затем номинальные хозяева успокоили игру, уведя ее со своей половины поля, что было не на руку ПСЖ.

Под занавес встречи подопечные Тухеля вновь активизировались, оккупировав чужую половину поля. Практически каждая их атака завершалась ударом по воротам, но прицел игроков французской команды был сбит. Уже на 90-й минуте они все же сравняли счет, дожав соперника — Маркиньос переправил мяч в ворота после корявого удара Неймара — 1:1. Многие думали, что после этого гола команда придется сыграть два дополнительных тайма по 15 минут, однако до этого не дошло. На третьей минуте компенсированного времени Мбаппе выложил мяч под удар Чупо-Мотингу, а камерунец отправил его в сетку — 1:2.

Перед финальным свистком у Муриэля была возможность перевести игру в эктра-таймы, когда Луис вырвался на ударную позицию, однако он замешкался с мячом, так и пробив по воротам. Как итог, ПСЖ отпраздновал героическую победу в матче, который был уже практически проигран. Аталанта же может кусать себе локти, так как виктория была в ее руках, но "богиня" позволила сопернику перевернуть все с ног на голову.

В 1/2 финала Лиги чемпионов ПСЖ сыграет с победителем пары РБ Лейпциг — Атлетико.

Аталанта — ПСЖ 1:2

Голы: Пашалич, 27 — Маркиньос, 90, Чупо-Мотинг, 90+3

Аталанта: Спортьелло — Толой, Кальдара, Джимсити (Паломино, 60) — Хатебур, де Роон, Фройлер, Госенс (Кастань, 82) — Пашалич (Муриэль, 70), Гомес (Малиновский, 59) — Сапата (Да Рива, 82)

ПСЖ: Навас (Рико, 79) — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат — Гуйе (Дракслер, 72), Маркиньос, Эррера (Паредес, 72) — Сарабия (Мбаппе, 60), Икарди (Чупо-Мотинг, 79), Неймар

Предупреждения: Джимсити, Фройлер, де Роон, Сапата, Толой, Паломино — Бернат, Эррера, Паредес