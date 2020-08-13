Неймар получил награду лучшему игроку матча Аталанта — ПСЖ

Отличная игра бразильца не осталась незамеченной.

Неймар стал лучшим игроком матча Пари Сен-Жермен — Аталанта по версии УЕФА. Об этом организация сообщила в своем твиттер-аккаунте.

Вингер отметился ассистом на Маркиньоса на 90-й минуте поединка, когда парижане сравняли счет.

Отметим, что в начале встречи Неймар не смог реализовать выход один на один со Спортьелло.

Бразилец в этом сезоне провел 24 поединка, в которых отметился 19 голами и десятью результативными передачами.

Напомним, что Неймар заработал рекордное количество фолов за один матч в Лиге чемпионов-2019/20.