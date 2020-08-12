Система дала сбой: как Неймар не реализовал выход один на один против Аталанты

Нападающий ПСЖ мог открывать счет уже на третьей минуте встречи.

Аталанте противостоит Пари Сен-Жермен в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов, где по итогам первого тайма бергамаски минимально ведут в счете благодаря голу Марио Пашалича (1:0).

Однако парижский гранд мог выходить вперед уже на 3-й минуте встречи, когда Неймар ворвался в штрафную соперника и вышел один на один с вратарем. Звездному бразильцу оставалось только обыграть вратаря, но его удар оказался крайне неточным.

Напомним, что следить за событиями матча Аталанта — ПСЖ вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.