Неймар зарабатывает столько же, сколько все игроки Аталанты

Заработная плата бразильца такая же, как у всех игроков итальянской команды вместе взятых.

В среду, 12 августа, Аталанта сыграет против ПСЖ в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов.

Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что Неймар получает столько же, сколько все игроки Аталанты вместе взятые за сезон.

Заработная плата 28-летнего футболиста составляет 36 миллионов евро. Такая же ведомость и у "богини". Самыми высокооплачиваемыми футболистами команды являются Алехандро Гомес, Йосип Иличич и Дуван Сапата – по 1,2 миллиона евро, а также бонусы, связанные с успешностью выступлений.

На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Аталанта – ПСЖ.