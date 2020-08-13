Неймар заработал рекордное количество фолов за один матч в Лиге чемпионов-2019/20

Футболисты Аталанты нарушили правила на звездном бразильце девять раз.

Пари Сен-Жермен добыл волевую победу над Аталантой в четвертьфинале Лиги чемпионов, сумев в конце встречи всего за три минуты забить два гола (2:1).

Несмотря на большое количество моментов, Неймару не удалось отличиться забитым мячом в этом матче, однако свой вклад в успех парижан он все-таки внес.

Помимо ассиста на Маркиньоса, Неймар заработал в поединке с Аталантой девять нарушений правил, что является рекордным показателем в текущем розыгрыше ЛЧ.

Напомним, что Пари Сен-Жермен вышел в полуфинал Лиги чемпионов впервые с 1995 года. С момента прихода серьезных финансовых вложений от QSI в 2011 году, парижскому клубу семь раз подряд не удавалось пройти в эту стадию турнира.