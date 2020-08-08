Гвардиола обыграл Реал в рекордный раз в XXI веке

Испанский специалист вышел победителем в одиннадцатый раз.

Манчестер Сити повторно обыграл Реал в 1/8 финала Лиги чемпионов и прошел в следующую стадию.

Для Хосепа Гвардиолы данная победа над "сливочными" стала одиннадцатой в XXI веке. Как сообщает журналист Педро Мартин, это рекордный показатель.

Отметим, что также на счету испанского тренера четыре ничьи и четыре проигрыша. Ближайшими преследователями Гвардиолы в этом списке остаются Диего Симеоне и Эрнесто Вальверде с девятью победами.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Сити — Реал.